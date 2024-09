Filière cajou : l’amélioration des revenus préoccupe des acteurs réunis à Cotonou

Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Photo : Présidence Bénin

Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel a servi de cadre, mardi 17 septembre 2024, au lancement officiel de la 18ème conférence et exposition annuelle du cajou de l’alliance du cajou africain (Aca). Sous la houlette de la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, cet événement a rassemblé plusieurs acteurs de la filière cajou africaine et internationale.

A l’ouverture de la conférence, la ministre a exprimé toute la fierté du Bénin d’accueillir cet évènement, soulignant l’importance croissante de la filière cajou dans l’économie béninoise et africaine. Elle a mis en avant les efforts du Gouvernement béninois pour soutenir les producteurs locaux et améliorer la compétitivité du cajou béninois sur le marché mondial. « Le cajou représente un levier stratégique pour notre développement économique, et à travers cette conférence, nous réaffirmons notre engagement à renforcer la chaîne de valeur et à accroître les opportunités commerciales pour nos producteurs », a-t-elle déclaré. Shadiya Alimatou Assouman a saisi l’occasion pour faire un plaidoyer à l’endroit de tous les États, aux fins de mettre en œuvre des efforts consciencieux pour construire une chaîne de valeur du cajou viable qui garantisse une augmentation substantielle de la transformation des noix africaines.

L’événement a également été marqué par des interventions de diverses personnalités, à commencer par l’allocution de Monsieur Moussa Do RÉGO, président de l’interprofession de la filière Anacarde du Bénin (Ifa). Il a rappelé l’importance de la structuration des acteurs de la filière et des efforts concertés pour accroître la transformation locale des amandes de cajou. Selon lui, l’organisation d’une telle conférence sur le sol béninois est une véritable reconnaissance du rôle de premier plan que joue le Bénin dans la filière cajou en Afrique. Le président de l’alliance du Cajou Africain, le Nigérian Babatola Faseru, a, pour sa part, souligné les ambitions de l’alliance pour faire du cajou africain une référence mondiale en termes de qualité et de transformation. Il a insisté sur la nécessité pour les pays africains de collaborer étroitement afin de tirer profit des opportunités offertes par la demande mondiale croissante en noix de cajou.