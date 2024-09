France: échec cuisant pour Bolloré dans ce domaine

Vincent Bolloré (Thomas Padilla/MAXPPP)

Vincent Bolloré, magnat des affaires français, a bâti un empire diversifié s’étendant bien au-delà des frontières hexagonales. Partant d’une modeste entreprise familiale de papeterie bretonne, il a progressivement étendu son influence dans les médias, les transports et les télécommunications. En Afrique particulièrement, Bolloré a développé un réseau logistique impressionnant, contrôlant de nombreux ports et chemins de fer, devenant ainsi un acteur incontournable du commerce sur le continent. Ses investissements stratégiques dans des secteurs clés comme l’énergie et les plantations ont consolidé sa position de puissance économique majeure, façonnant le paysage des affaires franco-africaines pendant des décennies.

Le rêve brisé du Wimax

En 2005, alors que l’empire Bolloré fleurissait sur plusieurs continents, une nouvelle opportunité technologique se profilait à l’horizon : le Wimax. Cette technologie de transmission sans fil promettait de révolutionner l’accès à Internet, notamment dans les zones mal desservies. Séduit par ce potentiel, Vincent Bolloré s’est lancé dans l’aventure en créant Bolloré Telecom, obtenant une douzaine de licences régionales auprès de l’ARCEP pour déployer un réseau national.

Le Wimax était alors présenté comme un « super Wi-Fi », capable d’offrir des débits élevés sur de vastes zones. L’enthousiasme était palpable, et les perspectives semblaient illimitées. Cependant, le chemin vers le succès s’est rapidement révélé semé d’embûches. L’absence de puces Wimax dans les ordinateurs grand public, pourtant promise par Intel, a considérablement freiné l’adoption de la technologie. De plus, le déploiement des antennes a pris du retard, attirant l’attention et les pressions du régulateur des télécoms.

Un échec retentissant malgré les tentatives de diversification

Face à ces difficultés, Bolloré Telecom a tenté de se réinventer. L’entreprise a cherché à réorienter ses activités vers la 4G, puis la 5G, espérant capitaliser sur ses fréquences et son parc d’antennes. Malheureusement, ces efforts se sont heurtés à l’opposition farouche des opérateurs mobiles établis, soucieux de protéger leurs investissements massifs.

Le déclin de Bolloré Telecom s’est traduit par une chute vertigineuse de son chiffre d’affaires, passant de 2,3 millions d’euros en 2011 à seulement 22 000 euros en 2023. Les investissements en R&D, autrefois conséquents, ont été réduits à néant, signalant l’abandon de tout espoir de redressement technologique. Après près de deux décennies de lutte et 200 millions d’euros investis, l’entreprise a finalement été placée en dissolution anticipée et se trouve aujourd’hui en liquidation amiable.

Cet échec cuisant de Bolloré dans le domaine des télécommunications illustre les risques inhérents aux paris technologiques à long terme. Il souligne également la difficulté pour les nouveaux entrants de s’imposer face aux géants établis du secteur, même avec des ressources financières importantes. L’histoire de Bolloré Telecom rappelle que dans le monde en constante évolution des technologies de l’information, la vision et l’ambition ne suffisent pas toujours à garantir le succès.