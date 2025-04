Maghreb : l’Espagne a octroyé un milliard € d’aides et de prêts à ce pays

Pedro Sanchez (© Reuters)

Les relations entre le Maroc et l’Espagne continuent de se consolider, notamment sur le plan financier et sécuritaire. Depuis l’accession de Pedro Sánchez au pouvoir en 2018, Madrid a octroyé à Rabat près d’un milliard d’euros sous forme d’aides et de prêts. Ce soutien, qui témoigne de la solidité du partenariat stratégique entre les deux pays, vise essentiellement à renforcer la gestion des frontières et la coopération sécuritaire.

D’après des sources bien informées, l’aide espagnole au Maroc s’est traduite par des subventions et des lignes de crédit destinées à appuyer des initiatives en matière de sécurité et de contrôle des flux migratoires. Dans un contexte marqué par la pression migratoire sur les côtes espagnoles et européennes, ce financement s’inscrit dans une logique de coopération mutuellement bénéfique.

Publicité

Madrid voit en Rabat un allié clé pour contenir les départs de migrants en provenance d’Afrique subsaharienne et limiter l’activité des réseaux de trafic humain opérant en Méditerranée. De son côté, le Maroc bénéficie de moyens renforcés pour moderniser ses infrastructures de surveillance et consolider sa politique de gestion des frontières. Si l’axe sécuritaire demeure au cœur des échanges, l’appui financier espagnol s’étend également à d’autres secteurs stratégiques.

Des fonds ont ainsi été mobilisés pour favoriser le développement socio-économique et renforcer les capacités institutionnelles du royaume. Le Maroc, en tant que premier partenaire commercial de l’Espagne en Afrique, bénéficie aussi d’un cadre de coopération économique qui continue de s’intensifier. Avec cet engagement financier conséquent, l’Espagne réaffirme son rôle de partenaire privilégié du Royaume chérifien, tout en consolidant son influence dans la région. À l’heure où l’Europe renforce ses politiques de contrôle des migrations, ce rapprochement hispano-marocain illustre une dynamique où enjeux sécuritaires et intérêts économiques s’entremêlent étroitement.