France : à l’ONU, Haïti demande le remboursement de la dette d’indépendance

Edgar Leblanc Fils (DR)

En 1825, la France imposa à Haïti une rançon colossale en échange de la reconnaissance de son indépendance, acquise de haute lutte en 1804. Cette dette, qualifiée d’illégitime par de nombreux historiens, fut le prix exorbitant exigé par l’ancienne puissance coloniale pour accepter la liberté d’un peuple qui s’était affranchi par les armes. Pendant des décennies, Haïti dut consacrer une part considérable de ses ressources au remboursement de cette dette, entravant son développement et hypothéquant son avenir. Cette ponction financière massive a plongé le pays dans une spirale d’appauvrissement dont il peine encore à s’extraire, deux siècles plus tard.

Haïti réclame justice à la tribune de l’ONU

Le 26 septembre 2024, Edgar Leblanc Fils, président du Conseil présidentiel de transition haïtien, a pris la parole devant l’Assemblée générale des Nations Unies pour exiger des « réparations justes et appropriées » de la part de la France. Cette requête vise à obtenir le remboursement de la dette d’indépendance, considérée comme un lourd tribut imposé par le passé colonial. Leblanc a souligné l’importance de cette démarche pour permettre au peuple haïtien de « se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste ».

La demande haïtienne repose sur des travaux approfondis menés par un comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la commission des réparations de la Communauté des Caraïbes (Caricom). Cette approche témoigne d’une volonté de structurer et de documenter solidement la requête, afin de lui conférer un poids diplomatique et juridique substantiel.

Un débat qui dépasse les frontières haïtiennes

L’initiative du gouvernement haïtien s’inscrit dans un mouvement plus vaste de réexamen des héritages coloniaux et de leurs conséquences à long terme sur les pays anciennement colonisés. Elle fait écho aux débats sur les réparations qui agitent de nombreuses anciennes puissances coloniales, confrontées aux demandes de compensation pour les préjudices historiques infligés.

L’ampleur de la dette réclamée fait l’objet d’estimations variées. Une étude du New York Times publiée en 2023 l’évaluait entre 21 et 115 milliards de dollars américains. La professeure Jemina Pierre de l’Université de Colombie-Britannique avance même des chiffres allant jusqu’à 200 milliards de dollars ou plus. Ces montants considérables reflètent non seulement la somme initiale versée, mais aussi les intérêts cumulés et l’impact économique à long terme sur le développement d’Haïti.

Vers une reconnaissance internationale et des mécanismes de dialogue

Edgar Leblanc Fils a salué les propositions émises par certains gouvernements et agences des Nations Unies en vue d’actions concrètes pour la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Il a exprimé la confiance d’Haïti envers l’ONU pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales.

Cette démarche diplomatique s’accompagne d’initiatives académiques, comme en témoigne la mise en place d’un groupe de travail par le Conseil exécutif de l’Université d’État d’Haïti sur la problématique de la restitution de la dette de l’indépendance. Ces efforts conjugués visent à établir un socle solide pour les négociations à venir et à sensibiliser la communauté internationale à l’importance de réparer cette injustice historique.