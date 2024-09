France : la situation des finances publiques est « extrêmement grave »

La situation économique française, dans une situation bien plus grave que ce qu’on ne peut imaginer ? En effet, Michel Barnier, Premier ministre, a évoqué ce week-end, lors du congrès national des pompiers, la situation dramatique dans laquelle se trouve Paris, alors que son discours de politique général est attendu dès demain.

Mais comment la France va-t-elle pouvoir s’en sortir ? La question a le mérite d’être posée. Tous les jours, les chiffres annoncés, présentés, laissent entendre que la situation économique se tend de plus en plus. Certains évoquent même un déficit des finances publiques, à hauteur de 6.2% du PIB (produit intérieur brut), contre 6% il y a quelques jours encore.

Publicité

Barnier alerte

Problème, la France est l’un des pays les plus taxés. Difficile donc d’imaginer une hausse des impôts, notamment au sein des classes moyennes, qui travaillent. Le gouvernement envisage toutefois une participation exceptionnelle des très grandes entreprises, dont l’impôt sur les sociétés pourrait repasser de 25 à 33%. Certaines aides pourraient aussi être bloquées si ce n’est définitivement supprimé.

Problèmes, toutes les mesures envisagées pourraient rapporter, au mieux, 20 milliards d’euros environ, soit à peine un tiers de ce qu’il faut revenir à l’équilibre. L’État pourrait donc envisager de réduire certaines de ses dépenses, son train de vie. Pour beaucoup, la France vit effectivement, assez largement au-dessus de ses moyens. Beaucoup prônent ainsi le retour à la sobriété.

La France, dans le rouge

Dans tous les cas, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre à la tête du pays, doit présenter le budget 2025, le 9 octobre prochain. Dans le cas où ce dernier ne serait pas voté, il pourrait être forcé de démissionner, ce qui plongerait la France dans une situation plus dramatique encore, puisqu’en plus de ne pas avoir de budget, elle n’aurait tout simplement plus de gouvernement.