France: le fondateur de Telegram réagi à son arrestation

Photo : unsplash

Le 24 août, Pavel Durov, fondateur d’origine russe de l’application Telegram, était arrêté par les autorités françaises à son arrivée à l’aéroport de Pairs – Le Bourget. Durant quasiment trois jours, ce dernier est alors entendu par les forces de l’ordre. Remis en liberté depuis, il a réagi aux accusations dont il fait preuve.

Son arrestation aura suscité une vague de polémiques à travers le monde entier. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, une application utilisée par des centaines de millions de personnes à travers le monde, qui est surtout connue pour chiffre de bout en bout les discussions, les rendant ainsi intraçables. Elon Musk, notamment, s’était ému de cette situation, affirmant qu’il s’agissait là d’une atteinte à la liberté d’expression.

Publicité

Pavel Durov revient sur son arrestation en France

Depuis, Pavel Durov a été remis en liberté. Et c’est bien via Telegram qu’il s’est exprimé pour la première fois depuis son accueil houleux au Bourget. Il a affirmé trouver surprenante, cette situation, ajoutant ne pas comprendre pourquoi il pourrait être tenu responsable du contenu publié ou échangé par d’autres individus sur sa plateforme. Il fustige d’ailleurs ces lois peu adaptées, écrites avant l’arrivée des smartphones.

Dans son message, ce dernier a ajouté qu’il était faux de penser que l’application était un “paradis pour les anarchiques”, affirmant que chaque semaine, chaque mois, des millions de messages et de chaînes nuisibles sont supprimés de la plateforme. Pour conclure, Pavel Durov explique avoir accompagné les autorités françaises, notamment dans leur lutte contre le terrorisme, en établissant une ligne d’assistance téléphonique entre les deux parties.

Des changements sont d’ores et déjà annoncés

Il a toutefois reconnu que la plateforme, de plus en plus populaire, attire des personnes forcément mal intentionnées, qui peuvent facilement abuser de l’aspect très libertarien de Telegram. Il assure que la mesure vient d’être prise et qu’en interne, les équipes réfléchissent déjà à la façon dont les choses pourraient être améliorées. Reste que Durov est prêt à quitter la France si aucun accord d’équilibre n’est trouvé.