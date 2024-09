France : un médecin maghrébin gagne sa bataille pour un titre de séjour

Photo Unsplash

Dans les couloirs des hôpitaux hexagonaux, les blouses blanches venues d’ailleurs sont devenues indispensables. Face à une démographie médicale en berne, la France peine à assurer une offre de soins satisfaisante sur l’ensemble de son territoire. Pour pallier ce manque criant de praticiens, le système de santé français s’appuie largement sur des médecins étrangers, notamment originaires du continent africain. Ces derniers, formés dans leurs pays d’origine, apportent leur expertise et leur dévouement dans des services souvent en tension, comme les urgences ou la médecine générale. Leur présence, bien que cruciale, soulève des questions sur la gestion des flux migratoires et l’intégration de ces professionnels au sein du corps médical français.

Le parcours du combattant d’un urgentiste tunisien

L’histoire d’un médecin tunisien de 44 ans illustre de manière saisissante les défis auxquels font face ces praticiens étrangers. Nommé en juillet 2022 comme urgentiste au centre hospitalier de Flers, en Normandie, ce professionnel fort d’une décennie d’expérience dans son pays natal s’est heurté à un mur administratif. Malgré un contrat de deux ans correspondant au « parcours de consolidation des compétences », sa demande de titre de séjour « Passeport talent » s’est soldée par un refus préfectoral. Ce sésame, équivalent européen de la Green Card américaine, lui aurait permis de réunir sa famille restée en Tunisie et de poursuivre sereinement son exercice en France.

Publicité

La justice au secours de la raison

Face à cette situation kafkaïenne, le praticien n’a eu d’autre choix que de se tourner vers la justice. Le tribunal administratif de Caen a d’abord suspendu la décision préfectorale en référé, avant de trancher définitivement en faveur du médecin le 11 juillet dernier. Cette saga judiciaire a mis en lumière les incohérences d’un système où l’urgence médicale se heurte à la rigidité administrative. Le jugement a rappelé que la loi n’exige pas d’autorisation de travail préalable pour l’obtention du « Passeport talent », invalidant ainsi l’argument principal de la préfecture.

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur l’attractivité du système de santé français et sa capacité à intégrer durablement les compétences venues d’ailleurs. Elle met en exergue le paradoxe d’un pays qui, tout en ayant un besoin vital de médecins étrangers, dresse parfois des obstacles administratifs à leur installation. Au-delà du cas individuel, c’est tout un modèle d’accueil et de gestion des talents qui est remis en question. La victoire de ce médecin tunisien pourrait ouvrir la voie à une réflexion plus large sur la nécessité d’harmoniser les politiques migratoires avec les besoins réels du secteur de la santé. Elle invite également à repenser la formation et la répartition des médecins sur le territoire national, afin de réduire la dépendance aux praticiens étrangers tout en valorisant leur apport essentiel au système de soins français.