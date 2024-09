Gaz: ce pays du Maghreb bat la Russie et les USA en Europe

(Canva)

Pendant des décennies, la Russie a régné en maître sur le marché gazier européen. Grâce à son vaste réseau de pipelines et ses réserves colossales, Moscou fournissait jusqu’à 40% du gaz consommé sur le continent. Cette domination semblait inébranlable, les pays européens ayant tissé des liens énergétiques étroits avec leur voisin de l’Est. Cependant, les bouleversements géopolitiques récents ont rebattu les cartes, ouvrant la voie à de nouveaux acteurs sur l’échiquier gazier européen.

L’Algérie s’impose comme le nouveau champion du gaz en Espagne

Dans ce contexte mouvant, l’Algérie vient de réaliser une percée remarquable. En août 2024, le pays nord-africain s’est hissé à la première place des fournisseurs de gaz de l’Espagne, détrônant ainsi des géants comme la Russie et les États-Unis. Avec une part de marché de 34,6%, soit 9,36 térawattheures de gaz naturel et liquéfié combinés, l’Algérie a su tirer profit de sa proximité géographique et de ses infrastructures existantes pour conquérir le marché ibérique.

Publicité

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une tendance haussière. Les exportations algériennes vers l’Espagne ont connu une croissance significative par rapport à l’année précédente, avec une augmentation de plus d’un térawattheure. Cette progression témoigne de la fiabilité et de la compétitivité de l’offre algérienne, qui a su séduire les consommateurs espagnols dans un marché pourtant très disputé.

Une ascension fulgurante sur la scène internationale

L’exploit réalisé en Espagne n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’Algérie s’affirme désormais comme un acteur incontournable du marché gazier mondial. En 2023, le pays s’est hissé au 7e rang des plus grands exportateurs de gaz naturel, avec un volume impressionnant de 52 milliards de mètres cubes. Cette performance s’appuie sur une stratégie diversifiée, combinant exportations par gazoduc (34 milliards de m³) et sous forme liquéfiée (18 milliards de m³).

La montée en puissance de l’Algérie intervient dans un contexte global en pleine mutation. Alors que la demande asiatique, tirée par la Chine, continue de croître, l’Europe connaît une phase de contraction. Cette reconfiguration des flux gaziers offre de nouvelles opportunités aux pays producteurs capables de s’adapter rapidement. L’Algérie, forte de ses ressources abondantes et de sa position géographique stratégique, semble avoir tous les atouts pour tirer son épingle du jeu.

Un nouvel équilibre énergétique en Europe ?

Le succès algérien en Espagne et sa percée sur le marché mondial pourraient bien préfigurer un rééquilibrage plus large des approvisionnements gaziers en Europe. Alors que le continent cherche à diversifier ses sources d’énergie, l’Algérie se positionne comme une alternative crédible et stable. Sa capacité à fournir du gaz tant par pipeline que sous forme liquéfiée lui confère une flexibilité précieuse dans un marché en quête de sécurité énergétique.

Publicité

Toutefois, la route est encore longue avant que l’Algérie ne puisse prétendre rivaliser avec les géants du secteur à l’échelle continentale. La concurrence reste féroce, notamment avec les États-Unis qui misent sur leurs exportations massives de gaz naturel liquéfié. De plus, la transition énergétique en cours en Europe pourrait à terme redéfinir la place du gaz naturel dans le mix énergétique du continent.

Néanmoins, la performance algérienne en Espagne marque un tournant. Elle démontre que le pays a su capitaliser sur ses atouts pour s’imposer comme un fournisseur de premier plan. À l’heure où l’Europe repense sa stratégie énergétique, l’Algérie pourrait bien devenir un pilier de la nouvelle architecture gazière du continent, bousculant ainsi des décennies de statu quo.