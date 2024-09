Énergie au Maghreb: ce groupe vise l’international

Photo d'illustration

L’Algérie, pilier énergétique du Maghreb, a longtemps été reconnue pour ses richesses en hydrocarbures et son rôle prépondérant dans l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe. Forte de cette expertise, elle a développé au fil des décennies un savoir-faire technique et industriel considérable dans le secteur énergétique. Cette position de leader régional s’est construite grâce à des investissements massifs dans les infrastructures et la formation, permettant au pays de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’exploration à la distribution. Aujourd’hui, l’Algérie ne se contente plus d’exporter ses ressources brutes, mais ambitionne de se positionner comme un acteur incontournable dans la fourniture d’équipements et de solutions énergétiques à l’échelle internationale.

Sonelgaz: un géant énergétique aux ambitions mondiales

Le groupe Sonelgaz, fleuron de l’industrie énergétique algérienne, opère une mutation stratégique remarquable. Loin de se cantonner à son rôle historique de producteur et distributeur d’électricité, l’entreprise publique se mue en un conglomérat industriel aux ramifications internationales. Cette diversification audacieuse se traduit par une gamme de produits allant des turbines à gaz aux compteurs électriques numériques, en passant par les bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’exportation de turbines à gaz vers l’Irak illustre parfaitement cette nouvelle dynamique. La livraison récente d’une seconde unité de 300 MW à la société Taurus Arm For Power Generation témoigne de la compétitivité de Sonelgaz sur des marchés exigeants. Ce contrat, fruit d’un accord signé en 2021, n’est que la partie émergée d’une stratégie globale visant à positionner le groupe comme un fournisseur de solutions énergétiques clés en main.

Une diversification tous azimuts

La montée en puissance de Sonelgaz sur l’échiquier international ne se limite pas aux turbines. Le groupe algérien a su tirer parti de la transition énergétique mondiale pour se positionner sur des segments porteurs. L’exportation de bornes de recharge pour véhicules électriques en est un exemple frappant. Avec une commande de 433 unités destinées aux marchés libyen et italien, Sonelgaz démontre sa capacité à répondre aux besoins d’une mobilité en pleine mutation.

Cette percée dans le domaine de l’électromobilité s’accompagne d’une offensive dans le secteur des compteurs intelligents. L’unité de production d’El-Eulma a ainsi inauguré ses exportations vers la Tunisie, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans la région. Ces succès commerciaux témoignent de la pertinence des investissements consentis par Sonelgaz dans la modernisation de son outil industriel et la formation de ses équipes.

Un modèle de développement industriel

L’essor international de Sonelgaz s’inscrit dans une vision plus large de diversification de l’économie algérienne. En devenant un exportateur de technologies et d’équipements à haute valeur ajoutée, le groupe contribue à réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures. Cette stratégie industrielle, qui allie partenariats stratégiques – comme celui noué avec GE Vernova – et développement des compétences locales, pourrait servir de modèle à d’autres secteurs de l’économie nationale.

L’impact de cette transformation va au-delà des seuls aspects économiques. En se positionnant comme un acteur majeur de la transition énergétique, Sonelgaz participe au rayonnement technologique de l’Algérie. Les compétences développées dans des domaines de pointe comme les smart grids ou les énergies renouvelables pourraient, à terme, faire du pays un hub d’innovation pour toute la région.

La conquête de nouveaux marchés par Sonelgaz reflète l’ambition d’une Algérie qui cherche à se réinventer. D’un exportateur de matières premières, le pays aspire à devenir un fournisseur de solutions énergétiques globales. Ce virage stratégique, s’il est mené à bien, pourrait non seulement consolider la place de l’Algérie comme puissance énergétique régionale, mais aussi la propulser au rang d’acteur industriel de premier plan sur la scène internationale.