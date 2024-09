Gaz en Afrique : TotalEnergies participe au lancement des travaux d’un projet

Photo d'illustration

Le Nigeria intensifie ses efforts pour exploiter pleinement son potentiel gazier en collaborant avec des acteurs internationaux majeurs. En juin 2023, le géant français TotalEnergies, en partenariat avec la société pétrolière nationale nigériane (NNPC Ltd), a annoncé un investissement massif de 550 millions de dollars pour la mise en place d’infrastructures gazières stratégiques dans l’État de Rivers, au sud du pays. Ce projet, centré sur le développement de la zone gazière d’Ubeta, marque une nouvelle étape dans l’exploitation des vastes ressources en gaz naturel du Nigeria.

Le périmètre d’Ubeta, situé dans l’OML 58 (Oil Mining Lease), est un site clé dans la stratégie d’exploitation du gaz naturel au Nigeria. Avec une capacité de production prévue de 350 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, cette initiative constitue un élément crucial de la politique énergétique du pays. Le Nigeria, qui détient les plus grandes réserves prouvées de gaz naturel en Afrique, cherche à capitaliser sur ces ressources pour répondre à la demande énergétique croissante, tout en renforçant sa sécurité énergétique.

Ce projet, officialisé le 17 septembre par un proche collaborateur du président Bola Tinubu, vise à assurer une meilleure monétisation du gaz et à attirer davantage d’investissements étrangers. La collaboration entre TotalEnergies et la NNPC Ltd est présentée comme un modèle de partenariat public-privé, qui pourrait inspirer d’autres projets similaires dans l’industrie énergétique.

Le lancement de cette phase de développement dans l’OML 58 s’inscrit dans une dynamique de réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement nigérian. Ces réformes visent à renforcer l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers, notamment dans le secteur de l’énergie. Le gouvernement de Bola Tinubu a fait de la diversification énergétique une priorité, avec une emphase particulière sur le gaz naturel, considéré comme une alternative plus propre aux combustibles fossiles traditionnels.

L’implication de TotalEnergies dans ce projet illustre également la confiance des investisseurs internationaux dans la stabilité et le potentiel du secteur énergétique nigérian. Pour le géant d’Afrique de l’Ouest, l’objectif est de développer des infrastructures qui permettront de maximiser la production et l’exportation de gaz, tout en répondant aux besoins internes. À terme, ces efforts devraient renforcer la position du Nigeria comme l’un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le projet d’Ubeta n’est qu’une des nombreuses initiatives entreprises par le Nigeria pour exploiter ses ressources gazières. En tant que plus grande économie d’Afrique, le pays joue un rôle central dans le développement énergétique de la région. La demande croissante en énergie, tant au niveau national que régional, pousse le Nigeria à intensifier ses efforts pour augmenter sa production de gaz.

Outre le soutien technique et financier de partenaires comme TotalEnergies, le Nigeria cherche à renforcer ses infrastructures pour assurer un acheminement efficace du gaz vers les marchés nationaux et internationaux. La construction de nouveaux gazoducs, ainsi que l’amélioration des installations de traitement et de transport, sont autant de projets visant à accroître la capacité du pays à répondre à la demande mondiale croissante en gaz naturel. L’engagement des partenaires internationaux, combiné aux réformes internes, ouvre la voie à une ère de prospérité économique, tout en renforçant la position du Nigeria en tant que leader énergétique en Afrique de l’Ouest.