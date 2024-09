Gaz russe: un pays européen arrête son importation

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

Depuis le début de la guerre en Ukraine, survenue il y a quasiment deux ans, les pays européens ont décidé de dire au stop aux hydrocarbures russes… Enfin, presque. En effet, beaucoup étaient extrêmement dépendants des ressources énergétiques envoyées par la Russie, il a donc fallu s’adapter.

Cet engagement pris par l’Union européenne, de mettre fin aux importations russes de gaz et de pétrole, n’a pas ravi tout le monde (à commencer par la Hongrie et la Slovaquie), mais la quasi-totalité des nations européennes y ont adhéré. Si certains y parviennent avec succès, comme la France ou l’Allemagne, d’autres comme l’Autriche rencontrent un peu plus de difficultés.

L’Autriche se libère du gaz russe

En décembre 2023, Vienne achetait encore 98% de son gaz en Russie. Mais les choses évoluent. Il y a quelques jours, le géant autrichien Wien Energie a annoncé que dès 2025, elle n’aurait plus besoin de se reposer sur les hydrocarbures russes pour fournir du gaz à deux millions de personnes environ, au sein de la capitale autrichienne et dans ses environs.

Pour y parvenir, Wien Energie devrait s’approvisionner auprès de pays d’Afrique du Nord, comme l’Algérie ou le Maroc ou en mer du Nord (notamment auprès de la Norvège, principal fournisseur européen). Au total, ces investissements devront permettre au géant autrichien de pouvoir importer jusqu’à 10 térawattheures, soit 12% de la consommation nationale. Une annonce remarquée.

Le marché du gaz, sous tension

Une nouvelle bien accueillie par le marché du gaz, qui se trouve sous forte pression depuis quelques semaines. La raison ? L’arrêt total des flux de gaz russe passant par l’Ukraine, à partir de janvier. Il fallait donc trouver des alternatives pour éviter que les pays encore trop dépendants des énergies envoyées par Moscou, ne se retrouvent sans aucune solution, ce qui impacterait forcément la vie des résidents.