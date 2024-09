Grandes Fortunes: Zuckerberg et Arnault surpassés par ce milliardaire

Larry Ellison. Photo : Getty Images

L’action Oracle atteint des sommets historiques, propulsant son cofondateur Larry Ellison à la troisième place du classement des milliardaires de Forbes. Ce bond spectaculaire lui permet de dépasser Mark Zuckerberg et Bernard Arnault, redéfinissant ainsi la hiérarchie des grandes fortunes mondiales.

Le 10 septembre, la valeur nette de Larry Ellison a connu une augmentation fulgurante d’environ 18 milliards de dollars, passant de 173,3 à 191,7 milliards de dollars. Cette progression significative est directement liée à la performance exceptionnelle de l’action Oracle sur les marchés financiers. Le titre a enregistré une hausse impressionnante de 14,7%, atteignant 160,50 dollars par action et pulvérisant son précédent record de 146,59 dollars établi en juillet.

Cette envolée boursière intervient dans un contexte favorable pour Oracle. La publication des résultats trimestriels de l’entreprise a largement dépassé les attentes des analystes, tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices. Mark Moerdler, analyste chez Bernstein, a qualifié ces résultats de « bonnes nouvelles pour Oracle » dans une note adressée à ses clients.

L’ascension d’Oracle ne se limite pas à la fortune personnelle de son cofondateur. La capitalisation boursière de l’entreprise a bondi de 386 à environ 435 milliards de dollars, lui permettant de dépasser des géants tels que Costco, Johnson & Johnson et Procter & Gamble. Oracle se positionne désormais comme la 17e plus grande société américaine cotée en bourse, selon les données de FactSet.

À 80 ans, Larry Ellison se retrouve maintenant sur le podium des plus grandes fortunes mondiales, juste derrière Elon Musk (247 milliards de dollars) et Jeff Bezos (197 milliards de dollars). Cette nouvelle configuration du classement Forbes illustre la volatilité des grandes fortunes et l’impact considérable que peuvent avoir les performances boursières sur la richesse des entrepreneurs tech.