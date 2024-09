Haac au Bénin : les nouveaux conseillers se penchent sur le bilan de Moretti

Quelques semaines après son installation, la septième mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) s’est retirée de Cotonou pour un séminaire. Au cours de ces deux derniers jours dans la ville de Bohicon, les nouveaux conseillers de cette institution de régulation se sont appropriés les textes qui la régissent.

Ce séminaire a rassemblé en plus des conseillers, les cadres de l’administration. On retient que cette activité a permis à tous les participants de prendre connaissance du règlement intérieur, des attributions des services et commissions et surtout des dispositions législatives. A l’entame du séminaire, le conseiller Fernand Gbaguidi a fait savoir que, ces paires, pour mener à bien leurs missions, sont bien obligés de maîtriser la loi n° 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication; la loi n° 2014-22 relative à la radiodiffusion numérique et la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information et de la communication.

« Il est important que les conseillers s’approprient les différents textes afin que les décisions qu’ils seront amenés à prendre, ne soient pas attaquées et annulées devant les juridictions », a pour sa part déclaré Soumanou Bio Sero, directeur des Affaires juridiques, de la déontologie et du contentieux à la Haac. Rappelons qu’en plus de ce séminaire sur l’appropriation des textes, une autre séance de travail portera sur le bilan des activités de la mandature précédente. Cette séance débutera ce mercredi 4 septembre et s’achèvera le jeudi.

Le code électoral voté en mars dernier et vertement critiqué par nombres d’acteurs de l’opposition, mais aussi de la Société civile pour son caractère jugé de crisogène par ces derniers, continue de retenir l’attention. En effet, pour des élections générales réussies en 2026, il faut relire ce code. C’est le plaidoyer que fait le Cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin à travers une conférence de presse tenue lundi dernier.

Le Cadre de concertation des confessions religieuses (Cccr) du Bénin relève au nombre des défis à relever pour des élections générales paisibles et réussies en 2026, la relecture du code électoral en vigueur actuellement. Cette relecture selon la déclaration lue par le président du cadre, Ali Mohamed Assifatou, imam de la mosquée centrale de Porto-Novo et ex-président de l’Union islamique du Bénin, contribue à « privilégier les intérêts du peuple dans la paix et la concorde, à prévenir les acquis de la démocratie obtenus à prix de sacrifices lors de la Conférence des forces vives de la nation de février 1990 ».

A sa suite, Michel Alokpo, faisant part le plaidoyer du cadre, a informé que le Cccr a pris une part active au colloque organisé par l’église catholique, du 25 Avril 2024 sur le code électoral pour la paix et le vivre ensemble. Du coup, le Cccr est parti aux recommandations formulées à l’issue de ce colloque. Le cadre de concertation des confessions religieuses invite alors le président de la République et son gouvernement, le président de l’Assemblée nationale et les députés, à prendre en compte lesdites recommandations.

La mise en œuvre de ces recommandations, fera davantage grandir la démocratie béninoise et marquera une nouvelle ère pour un Bénin fort, uni, prospère et réconcilié après le départ du président Patrice Talon du pouvoir en 2026. Il demande au président Talon Patrice d’ouvrir la compétition pour une alternance démocratique en vue de sauvegarder les acquis qu’il a hérité de ses pères.

Le Cadre de concertation des confessions religieuses, il faut le rappeler, est un creuset d’échanges entre les dignitaires religieux. Né en 2010, il a pour objectif de travailler à la pérennisation de la paix, la lutte contre l’extrémisme religieux violent et l’unité des enfants du Bénin tout en préservant les valeurs religieuses dans le strict respect de la laïcité.