Instad au Bénin : alerte sur une escroquerie en ligne liée à un faux recrutement

L’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad) par le biais d’un communiqué en date du 3 septembre 2024, alerte le public sur une escroquerie en ligne liée à un faux recrutement d’agents enquêteurs auquel l’Instad serait associé avec le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Le mode opératoire des auteurs de cette arnaque consiste à publier une fausse liste d’agents de terrain présélectionnés, puis à contacter ces personnes pour leur demander, entre autres, de payer une somme d’argent, censée couvrir les coûts de fabrication de badges et de cartes, afin d’être définitivement retenus. ‹‹ L’Instad tient à préciser à toute la population béninoise que, en aucun cas et sous aucune circonstance, l’Institut ne demande de frais aux candidats dans le cadre des recrutements qu’il organise. L’Instad n’est nullement impliqué, de près ou de loin, dans ces manœuvres frauduleuses, dont le seul objectif est d’escroquer nos concitoyens à la recherche d’emploi ››, peut-on lire dans le communiqué. Les appels à candidatures officiels de l’INStaD sont disponibles sur la plateforme « https://recrutement.instad.bj ». Par ailleurs, l’Institut rappelle que les autorités administratives et judiciaires compétentes ont déjà été saisies pour identifier les auteurs et complices de ces tentatives d’escroquerie. ‹‹ À ce titre, l’Instad sollicite la collaboration de tous en invitant la population à dénoncer ces pratiques malveillantes au numéro 42 22 22 22 ››, a conclu le communiqué.