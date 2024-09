L’Assemblée nationale du Bénin en session extraordinaire demain sur plusieurs sujets

Trois principaux sujets sont à l’ordre du jour de la 3ème session extraordinaire de l’assemblée nationale du Bénin, qui s’ouvre demain mardi 10 septembre 2024. Il s’agit d’abord de l’examen de l’avant-projet de budget du Parlement pour la gestion 2025, ensuite la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, et enfin la désignation des membres du Conseil économique et social (Ces) aux niveaux départemental et national.

En clair, les élus du peuple sont conviés à l’examiner de la proposition de résolution visant à modifier et compléter le Règlement intérieur du parlement béninois afin de l’adapter aux réalités quotidiennes en s’appuyant sur les expériences vécues. Ils se pencheront également sur l’avant-projet de budget de l’Assemblée nationale pour la gestion 2025 qu’ils sont appelés à adopter afin que cela soit intégré au projet de budget de l’État exercice 2025. Enfin, cette session extraordinaire permettra aux députés de se conformer à la nouvelle loi organisant le conseil économique et social en désignant les membres pour ce qui concerne le parlement.

Après un moment de repos c’est donc la reprise d’activité pour les 109 députés béninois. Juste après cette session extraordinaire, ils devront se retrouvés en session budgétaire pour doter le pays de son budget pour l’année prochaine.