Le Bénin présent au forum Chine – Afrique qui s’ouvre ce mercredi à Pékin

Mariam Chabi Talata Zimé. Photo SCOM Assemblée Nationale

Le Forum de coopération sino-africaine (Focac) débute officiellement ce mercredi 4 septembre à Pékin. 33 chefs d’Etats et plusieurs délégations sont présents à cette rencontre qui vise à approfondir les liens entre l’Afrique et la Chine, en mettant l’accent sur les partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale.

La délégation béninoise, conduite par la vice-présidente de la République Mariam Chabi Talata est arrivée en Chine depuis le lundi 2 septembre. Elle a en prélude au forum signé mardi un accord stratégique avec la Chine et échangé avec deux entreprises chinoises désireuses d’investir au Bénin.

En marge de la rencontre, le président chinois Xi Jinping a tenu plusieurs réunions bilatérales avec des chefs d’État africains. Il s’est entretenu lundi avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en visite d’État. Les deux pays ont annoncé qu’ils allaient améliorer leurs relations bilatérales pour en faire un partenariat de coopération stratégique global, selon un communiqué commun. Ils ont convenu que leur partenariat de coopération sera soutenu par des liens politiques forts et axé sur un avenir prospère avec un commerce équilibré et une croissance économique transformatrice accélérée.

Le président chinois a rencontré Mardi, le président nigérian Bola Tinubu et s’est dit prêt à travailler avec lui pour établir des liens plus solides. Le dirigeant chinois s’est également entretenu avec le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, s’engageant à renforcer davantage leurs relations bilatérales. Xi Jinping a aussi échangé avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheik Ghazouani, le président Lazarus Chakwera du Malawi, le président tchadien Mahamat Deby et le président kenyan William Ruto.

La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l’Afrique. Le commerce bilatéral a atteint 167,8 milliards de dollars américains (environ 226 milliards de dollars canadiens) au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois. Les prêts accordés par la Chine aux pays africains l’an passé ont atteint leur niveau le plus élevé depuis cinq ans, selon une base de données réalisée par l’université de Boston. Les principaux pays emprunteurs étaient l’Angola, l’Éthiopie, l’Égypte, le Nigeria et le Kenya.