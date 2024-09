Le Mali signe un partenariat stratégique avec le géant Visa

Photo de MBatty de Pixabay

Le Mali, engagé dans une modernisation de son secteur bancaire, franchit une nouvelle étape avec le partenariat stratégique entre la Banque Malienne de Solidarité (BMS S.A.) et Visa, leader mondial des paiements numériques. Ce projet vise à proposer des solutions de paiements sécurisées et pratiques aux clients de la BMS S.A., deuxième banque en termes de clientèle au Mali.

Ce partenariat repose sur deux axes majeurs : l’émission et l’acquisition. Visa et BMS S.A. développeront des produits innovants, incluant des cartes virtuelles, des cartes prépayées et des cartes de débit Platinum pour offrir aux clients des services financiers digitaux sécurisés et flexibles. Ces produits incluent des avantages tels que des réductions, des assurances et des programmes de fidélité, renforçant ainsi la sécurité et la commodité des transactions bancaires au Mali.

L’autre aspect clé de cet accord est la mise en place de la plateforme « Cyber Source », destinée à faciliter le commerce électronique en sécurisant les transactions en ligne. Cette solution permet aux commerçants maliens de se connecter à un réseau mondial de consommateurs tout en réduisant les risques de fraude.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accélérer la transformation numérique au Mali, à accroître l’inclusion financière et à dynamiser l’économie locale. En intégrant de nouvelles technologies et en élargissant l’accès aux services bancaires, Visa et BMS S.A. contribuent à moderniser le paysage financier malien tout en soutenant la croissance économique du pays.

Ce projet de transformation bancaire souligne également l’engagement du Mali à se moderniser en s’appuyant sur des solutions numériques novatrices, créant un environnement plus propice aux affaires et à l’inclusion financière.