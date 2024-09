Léandre Houngbédji : « N’ayez aucune inquiétude sur la qualité de nos relations avec le Togo »

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est une fois encore prononcé sur le sujet Steve Amoussou qui défraie la chronique. Alors qu’il était ce dimanche 8 septembre, l’invité de l’émission spéciale « Question d’actualité » de Eden Tv, le Secrétaire Général adjoint du gouvernement a fait le tour de l’actualité et a abordé tous les angles possibles de ce dossier.

Entre autre, il a parlé du communiqué du Procureur de la République de Lomé après s’être attardé sur le procès des ravisseurs de Steve Amoussou. A ce sujet, il indique que la Justice a blanchi entièrement Ouanilo Mèdègan Fagla dans ce dossier. Aussi, estime-t-il que le procureur togolais a été mal informé. « La victime de l’interpellation dit elle-même, j’ai reconnu tel et tel mais je ne peux pas vous dire que j’ai vu M Mèdègan Fagla. Lequel Mèdègan Fagla a comparu devant la justice béninoise en étant inculpé, pas comme témoin… », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

« Le procureur togolais n’a pas eu les bonnes informations. Ou ceux qui lui ont donné les informations ont surfaites. C’était peut-être une façon pour eux de mettre la pression sur le Bénin au cas où, ça aurait été une action commanditée par le Bénin », a-t-il fini par conclure. Il s’est également réjoui du verdict du ce procès. Pour lui, si la justice avait reconnu coupable Ouanilo Fagla, la probabilité serait forte qu’entre le Bénin et le Togo la brouille s’installe.

« Si M Ouanilo Fagla avait été du groupe qui est allé interpellé notre compatriote, on pouvait penser à bon droit que c’était une action commanditée par l’Etat du Bénin. Heureusement qu’il n’en est rien », a-t-il poursuivi dans sa déclaration. Sur les relations entre le Bénin et le Togo, Wilfried Léandre Houngbédji a essayé de rassurer. Selon lui, le dossier n’a aucun impact sur les relations entre les deux pays. « Le Bénin et le Togo sont deux pays frères. Je n’ai pas noté d’ombre dans le ciel des relations entre ces deux pays. N’ayez aucune inquiétude sur la qualité de nos relations avec le Togo », a rassuré le porte-parole du gouvernement.

Il n’a pas manqué de répondre à celles et ceux qui estiment que le procès aurait été arrangé. Il s’est principalement attardé sur le cas de Me Baparapé qui a donné sur parodie de justice lors d’une conférence de presse. « Mon ami Baparapé pour qui j’ai beaucoup de respect, il était dans le prétoire, j’ai cru lire que dans un premier temps il voulait que le tribunal se déclara incompétent pour connaître de l’affaire mais dans le même temps il a demandé une condamnation à des dommages et intérêts… », a-t-il rappelé tout indiquant que la Justice béninoise continue de faire son travail.