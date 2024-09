L’épargne se développe en Afrique centrale

Photo : DR

En Afrique subsaharienne, les acteurs privés se mobilisent pour favoriser l’épargne des ménages et des entreprises en faveur du développement de l’économie réelle. Ainsi au Congo, où le groupe L’Archer Capital, via sa filiale d’Asset Management, vient de lancer un produit d’épargne innovant et adapté aux besoins des épargnants africains comme à ceux des économies locales.

Épargner en Afrique ? Les ménages comme les acteurs financiers d’Afrique subsaharienne semblent avoir atteint une maturité suffisante pour développer une épargne dynamique, innovante et adaptée aux spécificités comme aux défis des économies africaines. Ainsi sur le continent, parvenir à capter l’épargne est aujourd’hui un enjeu majeur pour tous les gouvernements et les acteurs économiques et financiers.

Publicité

Reste que l’épargne n’est, dans certaines régions du continent, qu’encore trop peu développée. Ainsi au sein des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui comprend des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale ou encore la République du Congo, le taux d’épargne plafonnait à 25,5 % du PIB en 2021 contre 27,2 % en 2018 d’après la banque centrale de la CEMAC (BEAC). La crise sanitaire est passée par là ; mais la relance post-Covid impose, justement, aux économies de la région de mobiliser toutes les ressources du marché, en activant l’épargne domestique afin de financer les secteurs privé et public d’Afrique centrale.

Le Congo, future terre promise de l’épargne africaine ?

La République du Congo n’échappe pas à cette dynamique. Classé à la 153e place sur 191 pays dans l’indice de développement humain (IDH), le pays est considéré par la Banque mondiale comme un « pays à revenu intermédiaire inférieur ». Son taux de croissance s’établissait, au terme de l’année 2023 et après plusieurs années de récession, aux alentours de 4 %. Une bonne santé apparente cependant ternie, comme partout dans le monde, par une inflation elle aussi autour de 4 %. Par ailleurs, les Congolais vivent en moyenne jusqu’à 63,5 ans et sont près de quatre sur dix (39,6%) à vivre sous le seuil de pauvreté.

Par contraste, six habitants du Congo sur dix parviennent à générer un revenu leur permettant de vivre décemment. C’est au sein de cette catégorie de population que se dégage, comme ailleurs sur le continent, un embryon de « classe moyenne ». Pour celle-ci, l’épargne permet tant de sécuriser sa situation socio-économique que de concrétiser des espoirs d’ascension sociale. Très concrètement, épargner permet aux ménages africains et congolais de faire face à des imprévus sans devoir s’endetter, de réaliser leurs projets, d’assurer leur indépendance financière ou encore de se constituer un patrimoine.

Avec son Plan Épargne Sérénité, L’Archer Capital Asset Management répond aux besoins des épargnants d’Afrique centrale

Si les avantages de l’épargne ne sont plus à démontrer, les produits correspondants demeurent bien souvent élitistes et difficiles à appréhender pour le grand public. C’est pour répondre à cette demande qu’au Congo L’Archer Capital et sa filiale d’Asset Management créé en 2021 par des experts financiers de la CEMAC, vient de lancer une initiative d’épargne inclusive en Afrique centrale. Baptisé Plan Epargne Sérénité (PES), le produit se positionne comme une réponse spécifiquement adaptée aux besoins des épargnants de la zone CEMAC.

Publicité

Flexibilité et accessibilité : ce sont les deux maîtres-mots de ce PES, ouvert aux dépôts dès 15 000 francs CFA et doté d’un rendement, particulièrement attractif, de 6 %. Une performance permise par l’expérience acquise de L’Archer Capital sur les marchés de capitaux régionaux, tout en bénéficiant des meilleurs standards internationaux. Lancé au cours de l’été, le PES est particulièrement adapté aux épargnants désireux de se constituer un patrimoine, de préparer leur retraite ou encore de financer des projets à long terme.

Financer l’économie réelle

Plus généralement, le lancement de ce produit s’inscrit dans une dynamique de financement de l’économie réelle dans la région CEMAC. « Notre vision est de contribuer activement à la formation d’économies africaines fortes et dynamiques », explique Gilles Tchamba, directeur général de L’Archer Capital, selon qui « en proposant des solutions d’épargne innovantes comme le PES, nous participons à la création d’un écosystème financier solide ». Le PES « incarne notre engagement envers l’éducation financière et le développement économique de notre région, en offrant aux Congolais et aux citoyens d’Afrique Centrale un outil d’épargne performant », résume Yannick Maniongui, le directeur commercial de L’Archer Capital Asset Management.