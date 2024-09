Les jeux de casino en ligne les plus recherchés par les français

(unsplash)

La plupart des joueurs de casino en ligne de France sont attirés par les machines à sous. Beaucoup apprécient également la roulette, le blackjack et le poker. Ces dernières années, les jeux de crash sont aussi devenus assez tendance sur les sites de jeux opérant dans l’hexagone. De manière générale, les jeux faciles à jouer qui ont le potentiel de rapporter gros sont les plus recherchés par les français.

Les Machines à Sous: vedettes incontestées des casinos en ligne en France

Il n’y a aucune règle à apprendre pour jouer aux machines à sous. Il suffit d’ouvrir le jeu, entrer le montant de la mise et appuyer sur le bouton des spins pour lancer le jeu. On les appelle encore slots et elles ont le potentiel de rentabilité le plus élevé au casino en ligne.

Publicité

En effet, en jouant aux machines à sous de casino en ligne, vous pouvez facilement vous faire un joli pactole de plusieurs millions d’euros. La liste des meilleurs casinos de France vous permet de trouver un site qui offre des machines à sous avec des graphismes attractifs, des effets sonores immersifs et surtout des gains potentiels intéressants.

Parmi les meilleures machines à sous en ligne disponibles sur ces plateformes, vous trouverez:

Book of Ra: Elle est développée par Novomatic et son thème est axé sur l’Égypte pharaonique. En 2023, un joueur français a remporté 1,2 million d’euros en déclenchant le fameux bonus du livre. Les joueurs l’aiment beaucoup pour ses nombreuses fonctionnalités bonus.

Starburst: Ce jeu hautement animé vous offre des graphismes de qualité. Il est fourni par NetEnt et propose des gains intéressants grâce à ses respins et ses jokers expansifs.

Mega Moolah: Cette machine à sous à jackpot progressif est fournie par Microgaming. C’est probablement celle qui offre les plus gros gains dans le monde.

Ces dernières années, les joueurs français ont montré beaucoup d’intérêt pour les jeux de crash. Ils sont aussi faciles à jouer que les machines à sous, mais offrent en plus une certaine dose d’adrénaline. Aviator, Spaceman, Lucky Jet et JetX en font partie.

Les Jeux de Table: L’option des connaisseurs

La roulette est le jeu de table le plus populaire auprès des joueurs de casino en ligne du pays. La roulette française est bien entendu la plus populaire. La roulette européenne vient juste après, suivie de la roulette américaine. Bien que les règles soient assez basiques, ce jeu exige tout de même plus de stratégie et de concentration que les machines à sous.

Publicité

Les joueurs disent préférer la roulette européenne, car elle présente un avantage de la maison plus faible. La version en direct est encore plus intéressante. Elle offre une ambiance immersive et conviendra davantage aux joueurs qui aiment jouer dans des casinos terrestres.

Si vous jouez avant tout au casino pour gagner, alors vous devriez sérieusement vous intéresser au blackjack. Ce jeu est tout simplement celui qui vous offre le plus de chances de gagner puisque l’avantage de la maison est très bas. En plus, au blackjack, tous les joueurs misent contre la maison. L’objectif dans ce jeu de cartes, c’est tout simplement d’avoir une main supérieure à celle du croupier, sans toutefois dépasser 21.

Le Poker en ligne est l’un des rares jeux de casino dont le nombre de joueurs a augmenté en France au cours de la dernière année. Les variantes les plus populaires auprès des joueurs français sont le Texas Hold’em et l’Omaha. Ici plus que sur les autres jeux, le joueur a besoin à la fois des compétences stratégiques et une bonne dose de chance. Le bluff est également considéré comme une stratégie à part entière.

Selon l’ANJ, le nombre de joueurs actifs a connu une hausse de 7,7 % entre 2022 et 2023. C’est remarquable puisque tout le marché des jeux d’argent en ligne a connu une baisse de joueurs actifs de 2,2 %. Sur cette même période, le chiffre d’affaires du poker a atteint 504 millions d’euros soit une croissance de 14,1 % par rapport à 2022. Les activités cumulées des tournois multitables (MTT) et le Sit&Go représentent plus de 77% du chiffre d’affaires.

La croissance continue du marché et l’augmentation du nombre de joueurs montrent que l’engouement pour les casinos en ligne est loin de faiblir dans l’hexagone. Cependant, il ne faut jamais oublier de toujours jouer avec modération.