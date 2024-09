Les USA exportent désormais plus de sang humain que d’or

Photo DR

Le plasma sanguin, composant essentiel du sang humain, joue un rôle crucial dans la médecine moderne. Cette substance liquide, riche en protéines et en anticorps, est utilisée dans le traitement de nombreuses maladies graves, notamment les troubles de la coagulation, les déficiences immunitaires et certains cancers. Son importance ne cesse de croître dans la recherche médicale, où il sert de base à l’élaboration de nouveaux traitements et thérapies. La demande mondiale en plasma ne cesse d’augmenter, poussée par les avancées médicales et l’augmentation des besoins en soins de santé dans les pays développés et émergents.

Un marché du sang dominé par les États-Unis

Dans ce contexte de demande croissante, les États-Unis se sont imposés comme le leader incontesté du marché mondial du plasma sanguin. En 2023, les exportations américaines de plasma à usage médical ont atteint la somme impressionnante de 37 milliards de dollars, dépassant des secteurs traditionnellement forts comme l’or ou le charbon. Cette performance représente près de 2% du total des exportations du pays, un chiffre qui a quadruplé en une décennie.

La domination américaine sur ce marché est écrasante : les États-Unis fournissent à eux seuls près de 70% du plasma utilisé dans le monde à des fins médicales. Cette situation s’explique en grande partie par un cadre réglementaire particulièrement favorable. Contrairement à de nombreux pays qui limitent strictement les dons de sang, les États-Unis autorisent jusqu’à 100 dons par an et par personne, soit plus du triple de la limite européenne. De plus, la rémunération des donneurs, pratique interdite dans la plupart des pays, est monnaie courante outre-Atlantique, avec une compensation moyenne de 40 dollars par don.

L’éthique du don face à la réalité économique

Cette approche américaine du don de sang soulève de nombreuses questions éthiques. Dans la majorité des pays, le don de sang est considéré comme un acte altruiste, un geste de solidarité qui ne doit pas être motivé par l’appât du gain. Cette vision s’oppose à la marchandisation du corps humain et vise à protéger les populations vulnérables qui pourraient être tentées de donner leur sang par nécessité financière.

De plus, la rémunération des donneurs soulève des inquiétudes en matière de santé publique. Certains craignent qu’un donneur motivé par l’argent puisse être tenté de dissimuler des informations médicales importantes, compromettant ainsi la sécurité du plasma collecté.

Cependant, face à la pénurie mondiale de plasma, de plus en plus de pays commencent à assouplir leur position. L’Union européenne a récemment autorisé la rémunération des donneurs, bien que peu de pays aient pour l’instant franchi le pas. Cette évolution témoigne d’un dilemme croissant entre principes éthiques et réalités pragmatiques du marché.