L’internet en 2050 : un aperçu de l’avenir

Photo de Benjamin Dada - Unsplash

En 2050, Internet aura radicalement évolué, il transforme la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Des experts en intelligence artificielle, en développement web et en design de chez Hostinger se sont penchés sur cette évolution, il partagent leurs visions sur ce que pourrait devenir l’Internet de demain. Pour mieux comprendre ces transformations, nous avons analysé les sites web les plus populaires d’aujourd’hui dans sept catégories clés. Nous avons cherché à imaginer comment nous pourrions effectuer diverses activités en ligne, telles que rechercher des informations, visionné du contenu, communiqué, faire des achats et plus encore.

Avec l’aide de DALL·E 3, un outil de conception piloté par l’IA, nous avons visualisé à quoi ces sites pourraient ressembler en 2050. Bien que l’IA ait parfois proposé des concepts audacieux. Après plusieurs ajustements, nous avons obtenu des résultats convaincants, des aperçus visuels des sites web que nous pourrions visiter à l’avenir. Voici un tour d’horizon de ces prédictions et de la manière dont ces changements pourraient se manifester.

Publicité

Moteurs de recherche : Google.com en 2050

L’IA et l’apprentissage automatique auront révolutionné la recherche en ligne, ce qui rend chaque requête unique et hautement personnalisée selon vos besoins, vos habitudes et même votre humeur. Plutôt que de taper une recherche, il suffira d’y penser pour que les résultats apparaissent sous forme d’objets 3D interactifs dans un environnement virtuel immersif. Ces informations pourront être directement intégrées à votre mémoire, et vous permettre de les consulter instantanément, comme si vous dialoguiez avec une super intelligence dotée d’une compréhension complète et intuitive de vos préférences.

Sites internet : Hostinger.com en 2050

Malgré les évolutions de l’Internet, la création de sites web restera centrale. Hostinger continuera à accompagner les créateurs de sites adaptés aux méta-verses, à la réalité virtuelle, et aux appareils d’IA. La création de sites sera simplifiée, avec des outils IA capables de générer un site complet à partir d’une simple conversation.

Streaming et télévision en ligne : YouTube.com en 2050

YouTube proposera des expériences immersives grâce à la réalité virtuelle et augmentée, où vous pourrez interagir avec le contenu et modeler les histoires au fur et à mesure. Des recommandations IA personnalisées et des fonctionnalités sociales permettront de regarder des vidéos ensemble, même à distance, et de partager des moments en temps réel. Attendez-vous à des vidéos dynamiques avec des vues à 360 degrés, des sensations tactiles, olfactives et des extras en réalité augmentée, incluant des éléments interactifs et des détails enrichis pour une expérience de visionnage encore plus immersive.

Médias sociaux : Facebook.com en 2050

Les réseaux sociaux comme Facebook deviendront des espaces virtuels massifs où vous pourrez interagir avec vos amis et communautés comme si vous étiez physiquement ensemble, en temps réel. Les fils d’actualité seront plus personnalisés, adaptant les contenus à vos intérêts et interactions. Les réseaux serviront de plateformes pour des projets collaboratifs, des événements virtuels et des expériences partagées, renforçant ainsi le sentiment de communauté mondiale et facilitant des échanges plus enrichissants et immersifs entre les utilisateurs.

Publicité

Dictionnaires et encyclopédies : Wikipedia.org en 2050

Wikipédia se transformera en une interface interactive avec un globe dynamique qui aide à explorer des articles liés aux régions du monde. Des assistants IA fourniront des informations personnalisées selon vos préférences et une puce implantée pourrait stocker toutes les informations dont vous avez besoin. Les algorithmes d’IA actualiseront instantanément le contenu pour assurer sa précision.

Éditeurs de nouvelles et de medias : Yahoo.com en 2050

Yahoo proposera une interface riche en éléments holographiques et en widgets interactifs. Les actualités pourront être transférées directement dans votre cerveau sans avoir besoin de les lire. Les mises à jour seront instantanées et adaptées à vos centres d’intérêt.

Commerce électronique : Amazon.com en 2050

Les achats en ligne via Amazon utiliseront la réalité augmentée, ils offriront une expérience similaire à celle d’un magasin physique, mais sans les contraintes de déplacement. Les produits seront présentés en hologrammes 3D, permettant de les voir, les sentir et même les essayer virtuellement. La livraison le jour même deviendra la norme grâce à une anticipation des besoins.

Technologie et IA : OpenAI.com en 2050

L’interface d’OpenAI évoluera pour devenir un environnement interactif et permet aux utilisateurs d’apprendre, de créer et de collaborer avec l’IA. Les interactions se feront via des écrans holographiques, des projections 3D, des commandes vocales et même des pensées.

L’internet de demain