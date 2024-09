Lutte contre la corruption au Sénégal : Diomaye Faye prend le taureau par les cornes

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’engage fermement à intensifier la lutte contre la corruption, un fléau qu’il considère comme un obstacle majeur au développement du pays. Lors de son récent discours, il a mis en avant la nécessité d’optimiser les ressources nationales et de protéger le patrimoine public. Il s’agit d’une stratégie globale, centrée sur le renforcement des organes de contrôle et d’audit. Faye a également insisté sur la reddition des comptes, la transparence et la gestion rigoureuse des fonds publics pour garantir une gouvernance efficace orientée vers des résultats concrets.

Cette volonté manifeste de mener une politique anti-corruption repose sur l’idée d’ancrer une culture institutionnelle de rigueur et de responsabilité. À cet égard, le président a lancé un processus visant à élargir les prérogatives des structures de contrôle, tout en renforçant leurs capacités. Cela devrait permettre d’améliorer l’efficacité des audits, d’assurer une meilleure surveillance de la gestion publique et de garantir que chaque acteur se conforme aux standards de transparence.

Au-delà des mesures techniques, Bassirou Diomaye Faye souhaite aussi sensibiliser l’opinion publique et les décideurs sur les conséquences néfastes de la corruption, tant au niveau économique que social. Pour lui, il est impératif que cette lutte devienne une priorité nationale afin de favoriser une croissance inclusive, fondée sur l’intégrité et la confiance des citoyens dans leurs institutions.