Mafia des visas au Maghreb: ce pays compte réagir

Le trafic des visas Schengen gangrène l’Afrique depuis des années, transformant l’espoir de voyage en cauchemar bureaucratique pour des milliers de candidats. Du Sénégal à l’Égypte, en passant par le Maroc et la Tunisie, des réseaux mafieux exploitent la rareté des rendez-vous consulaires et la complexité des procédures pour extorquer des sommes astronomiques aux demandeurs désespérés. Cette corruption systémique trouve un terreau particulièrement fertile dans les pays du Maghreb, où l’émigration vers l’Europe reste un rêve tenace pour de nombreux jeunes. Face à ce fléau qui sape la confiance dans les institutions et alimente les frustrations sociales, l’Algérie prend aujourd’hui des mesures pour endiguer ce commerce de l’espoir.

Un marché noir florissant sur fond de désespoir

Dans les rues d’Alger, de Constantine ou d’Oran, les cybercafés sont devenus les nouveaux temples de la débrouille visa. Loin des guichets officiels et des plateformes en ligne surchargées, c’est ici que s’échangent à prix d’or les précieux sésames pour l’Europe. Des intermédiaires peu scrupuleux ont développé un véritable art du contournement, accaparant les rares créneaux disponibles pour les revendre au plus offrant. Le tarif ? Jusqu’à 100 000 dinars algériens, soit l’équivalent de plusieurs mois de salaire moyen, pour un simple rendez-vous qui devrait être gratuit.

Cette spéculation effrénée prospère sur un terreau de frustration et d’incompréhension. Perdus dans le labyrinthe administratif des demandes de visa, de nombreux Algériens se tournent vers les réseaux sociaux et les forums en quête de conseils, s’exposant ainsi aux arnaqueurs qui pullulent en ligne. Certains vont jusqu’à investir dans des logiciels promettant une prise de rendez-vous express, alimentant un écosystème parallèle qui défie toute régulation.

La réaction des autorités : entre prise de conscience et action concrète

Face à l’ampleur du phénomène, les autorités algériennes sortent de leur léthargie. Le député de la diaspora Abdelouahab Yagoubi a récemment tiré la sonnette d’alarme, interpellant le ministère des Affaires étrangères sur ces pratiques qui bafouent la dignité des citoyens et mettent à mal l’image du pays. Sa démarche a trouvé un écho favorable auprès du ministre Ahmed Attaf, qui a placé la lutte contre ce trafic au rang de priorité nationale.

Les mesures envisagées s’articulent autour de plusieurs axes. D’une part, une collaboration renforcée avec les représentations diplomatiques étrangères vise à fluidifier les procédures de demande de visa et à multiplier les garde-fous contre la fraude. Certaines ambassades ont déjà mis en place des plateformes en ligne sécurisées, permettant aux demandeurs de déposer leurs dossiers sans intermédiaire. D’autre part, une approche répressive se dessine, avec des poursuites judiciaires engagées contre les réseaux impliqués dans ce commerce illicite.

Vers une refonte du système de demande de visa ?

Au-delà de ces mesures ponctuelles, c’est tout le système de demande de visa qui est remis en question. La complexité des procédures, l’opacité des critères d’attribution et la lenteur du traitement des dossiers créent un terrain propice aux dérives. Une refonte en profondeur pourrait passer par une digitalisation accrue des services, une meilleure information des demandeurs et une harmonisation des pratiques entre les différents consulats.

L’enjeu dépasse le simple cadre administratif. Il touche à la souveraineté de l’État, mis au défi par des réseaux parallèles qui prospèrent sur ses failles. Il interroge aussi la relation entre l’Algérie et ses partenaires européens, appelés à plus de transparence et d’efficacité dans la gestion des flux migratoires. Enfin, il soulève la question épineuse de la mobilité des personnes dans un monde globalisé, où les frontières semblent parfois se dresser plus haut pour certains que pour d’autres.

La lutte contre la mafia des visas en Algérie s’annonce comme un long combat. Elle exigera une volonté politique sans faille, une coopération internationale renforcée et une refonte en profondeur des pratiques administratives. C’est à ce prix que l’Algérie pourra restaurer la confiance de ses citoyens et garantir un accès équitable à la mobilité internationale, loin des dérives mafieuses qui gangrènent aujourd’hui le système.