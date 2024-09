USA: une star du rap, arrêtée pour agression sexuelle

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

Aux États-Unis, une star du rap ne cesse de faire parler d’elle. Mais plus que pour sa musique, c’est à cause de certaines accusations portées à son encontre que celle-ci fait les gros titres. Récemment, celle-ci a d’ailleurs été arrêtée par les forces de l’ordre, en plein Manhattan.

Cette star du rap, c’est P. Diddy. Aussi connu sous sa véritable identité, Sean Combs, P. Diddy a été arrêté ce lundi, tard dans la nuit, par les forces de l’ordre. Il est notamment ciblé par plusieurs plaintes déposées contre lui, pour agressions sexuelles notamment. Une information très vite confirmée par le procureur Damian Williams, qui n’a pas souhaité en révéler davantage.

P. Diddy, arrêté par les forces de l’ordre

Côté P. Diddy, son avocat, Marc Agnifilo, affirme que l’artiste se trouvait de son plein gré à Manhattan, où il a dernièrement déménagé. L’artiste n’aurait pas tenté de contester son arrestation, se contentant de suivre les forces de l’ordre qui s’étaient présentées à son domicile. L’avocat assure toutefois que ces poursuites sont “injustes” et que son client fera tout pour faire valoir ses droits.

Âgé de 54 ans, l’artiste est depuis quelques mois, pointé du doigt par de nombreuses femmes, qui l’ont comparé à un prédateur sexuel. Ce dernier se serait montré violent et aurait usé d’alcool et de drogues pour obtenir les faveurs de ses victimes. Pour le moment, la justice ne s’est cependant pas prononcée à ce sujet et l’artiste est, à ce titre, toujours présumé innocent.

Neuf plaintes déposées à l’encontre du rappeur

Au total, ce sont neuf plaintes qui ont été déposées à l’encontre du rappeur depuis le mois de novembre 2023. Parmi ces plaintes, se trouvent celle de l’ancienne actrice X, Adria English ou encore de l’artiste Cassie, qui a été sa compagne de nombreuses années durant et qui l’a accusé d’être particulièrement violent, ajoutant qu’il a été plusieurs fois déviant au cours de leur romance.