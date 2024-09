Maghreb : 160 millions $ bientôt investis dans plusieurs projets industriels

Photo DR

Les pays du Maghreb, conscients de la nécessité de stimuler leur croissance économique, multiplient les efforts pour attirer les investissements étrangers tout en encourageant l’essor des entreprises locales. Cette stratégie vise à diversifier leurs économies, longtemps dépendantes des hydrocarbures, et à créer des emplois pour une population jeune en quête d’opportunités. Les gouvernements maghrébins ont mis en place des incitations fiscales, des zones franches et des partenariats public-privé pour séduire les investisseurs internationaux, tout en soutenant l’émergence de champions nationaux capables de concurrencer sur la scène mondiale. Cette approche double, alliant capitaux étrangers et développement de l’entrepreneuriat local, témoigne d’une volonté de transformation profonde du tissu économique maghrébin.

Un géant algérien à l’assaut des marchés internationaux

Dans ce contexte de renouveau industriel, le groupe algérien Condor se positionne comme un acteur majeur de la transformation économique du Maghreb. Avec un ambitieux plan d’investissement de 160 millions de dollars, l’entreprise familiale des Benhamadi s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement. Abderrahmane Benhamadi, président du groupe, affiche des objectifs audacieux : « Nous visons à terme un chiffre d’affaires à l’export de 100 millions de dollars », contre 35 millions actuellement. Cette projection témoigne de la volonté de Condor de s’imposer non seulement sur le marché local, mais aussi de conquérir les marchés africains et européens.

Publicité

Le fleuron de ce plan d’expansion est sans conteste la future usine de compresseurs pour réfrigérateurs, fruit d’un partenariat avec un groupe chinois. Avec une capacité de production annuelle de trois millions d’unités, dont deux tiers destinés à l’exportation, ce projet illustre parfaitement la stratégie de Condor. En maîtrisant la fabrication de ce composant clé, l’entreprise renforce son autonomie technologique et sa compétitivité. Cette initiative pourrait faire de l’Algérie un hub régional dans la production d’électroménager, créant un effet d’entraînement sur toute la filière industrielle du pays.

Des partenariats stratégiques pour une conquête mondiale

La stratégie de Condor ne se limite pas à l’électroménager. Le groupe multiplie les partenariats avec des acteurs internationaux pour diversifier ses activités et accroître sa présence sur les marchés mondiaux. L’alliance avec le géant chinois Hisense pour la production de climatiseurs en est un parfait exemple. Avec une capacité annuelle prévue de 1,5 million de tonnes, cette collaboration vise explicitement les marchés européens, américains et africains.

Dans le domaine automobile, Condor ne cache pas ses ambitions. Des discussions sont en cours avec le constructeur chinois BYD pour implanter une usine de voitures électriques en Algérie. Ce projet s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie automobile mondiale, qui voit dans l’électrification un enjeu majeur pour l’avenir. En se positionnant sur ce créneau, Condor pourrait faire de l’Algérie un pionnier africain de la mobilité électrique.

Un modèle de développement pour le Maghreb ?

L’approche de Condor, mêlant investissements massifs, partenariats internationaux et diversification des activités, pourrait servir de modèle pour d’autres entreprises maghrébines. En ciblant des secteurs à forte valeur ajoutée comme l’électroménager, l’automobile électrique ou encore la production de batteries lithium, le groupe algérien contribue à l’émergence d’un écosystème industriel sophistiqué dans la région.

Cette stratégie de développement répond également aux défis auxquels font face les économies maghrébines : la nécessité de créer des emplois qualifiés, de réduire la dépendance aux importations et de développer des exportations à forte valeur ajoutée. Si le succès est au rendez-vous, l’exemple de Condor pourrait inspirer d’autres entrepreneurs de la région et attirer davantage d’investissements étrangers, contribuant ainsi à une transformation durable du paysage économique maghrébin.