Maghreb: accord dans le domaine de la sécurité avec un état arabe

© Pixabay

Un accord majeur vient d’être conclu entre le Maroc et les Émirats arabes unis dans le domaine de la formation policière. Le 24 septembre 2024, à Abou Dhabi, M. Abdellatif Hammouchi, Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST) du Maroc, a signé un mémorandum d’entente avec le Commandement général de la police d’Abou Dhabi.

Ce partenariat, établi entre l’Institut Royal de Police marocain et l’Académie Saif Bin Zayed pour les Sciences de la Police et de la Sécurité émiratie, vise à mettre en place des programmes conjoints de formation et de stages avancés dans divers domaines policiers. L’objectif est de favoriser l’échange d’expertises et d’expériences pratiques entre les deux pays.

Le contrôleur général Boubker Sabik, porte-parole de la DGSN-DGST, a souligné l’importance de cet accord. Il a expliqué que cette collaboration permettra aux cadres sécuritaires des deux nations d’accéder aux académies de police respectives, renforçant ainsi leurs capacités et compétences dans les différentes spécialités policières, scientifiques et juridiques.

L’accord s’inscrit dans une vision à long terme, visant à former une nouvelle génération de policiers hautement qualifiés. Ces futurs cadres seront ouverts aux expériences internationales et prêts à relever les défis sécuritaires dans leur globalité.

Cette initiative s’aligne parfaitement avec les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a toujours insisté sur l’importance de doter les institutions sécuritaires des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions. Le souverain marocain avait notamment, lors de son discours du Trône en 2016, appelé le gouvernement à fournir à l’administration sécuritaire les ressources humaines et financières indispensables à son bon fonctionnement.

Le mémorandum d’entente entre le Maroc et les Émirats arabes unis témoigne de l’engagement des deux pays à renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité. Il souligne également l’importance accordée à la formation continue et à l’échange d’expertise pour faire face aux défis sécuritaires contemporains.