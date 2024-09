Maghreb: alerte météo dans ce pays, ce qu’il faut savoir

Photo d'illustration : Pixabay

Les régions du sud et de l’est du pays sont particulièrement concernées par ces intempéries. Les provinces de Zagora, Tinghir, Errachidia, Ouarzazate et Tata font l’objet d’une vigilance rouge, le niveau d’alerte le plus élevé. Dans ces zones, les précipitations pourraient atteindre 70 à 120 millimètres, représentant un risque significatif pour les populations locales.

D’autres régions ne sont pas épargnées par ces conditions météorologiques défavorables. Un bulletin de vigilance orange a été émis pour plusieurs provinces, notamment Assa-Zag, Taroudant, Midelt, Es-Semara, Figuig, Azilal, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Guelmim, Sidi Ifni et Al Haouz. Ces territoires devraient recevoir entre 30 et 70 millimètres de pluie, ce qui pourrait perturber les activités quotidiennes et nécessiter des mesures de précaution.

Ces intempéries, qui débuteront ce vendredi à 18 heures et se poursuivront jusqu’à dimanche 23 heures, soulèvent des inquiétudes quant à leurs potentiels impacts. Les autorités locales et les services de secours se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin. Il est recommandé aux habitants des zones concernées de rester vigilants, de suivre les consignes de sécurité et de limiter leurs déplacements pendant cette période.

Face à ces prévisions, il est crucial que la population soit informée et préparée. Les agriculteurs, en particulier, doivent prendre des mesures pour protéger leurs cultures et leur bétail. Les automobilistes sont invités à la prudence sur les routes qui pourraient devenir glissantes ou être inondées.