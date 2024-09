Maghreb: ce grand groupe se lance en Turquie 

Photo de Cytonn Photography - Unsplash

La Turquie, terre d’investissement ? En effet, un groupe maghrébin a confirmé qu’il allait investir massivement, sur site, dans le cadre d’un partenariat noué avec le groupe Rönesans, spécialisé dans la pétrochimie. Une grande nouvelle, qui tend à confirmer le rapprochement économique entre les deux nations.

Ce groupe, c’est Sonatrach, leader algérien en pétrochimie. Cet accord porte sur un vaste projet de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène (PDHPP). Un accord signé en Algérie, à la suite du déplacement du PDG turc, sur site, monsieur Erman Ilicak. Une information plus tard confirmée par la Société nationale des hydrocarbures, via un communiqué de presse.

Sonatrach signe un accord avec une entreprise Turque

Ce vaste projet comprend la création d’un complexe industriel, avec une unité de déshydrogénation du propane (PDH) ainsi qu’une nouvelle unité de polypropylène (PP) et enfin, des unités communes, notamment de stockage. Ces usines seront notamment créées du côté de la zone industrielle pétrochimique de Ceyhan, située dans la province d’Adana, au cœur de la Turquie.

Le rôle de la Sonatrach sera d’assurer l’approvisionnement en matière première (le propane donc), de ces usines. Un accord long-termiste a été signé entre les deux partenaires, sur la base des prix actuels, du propane dans le monde. L’entreprise algérienne détient 34% de ce partenariat, contre 66% pour son partenaire turc, dans un partenariat que nombreux assurent être gagnant – gagnant.

La pétrochimie, nouvel objectif

Un accord qui signifie en effet que Sonatrach a bel et bien décidé de lancer une vaste stratégie de déploiement à l’international, afin de diversifier ses activités. Un premier gros projet hors des frontières algériennes, alors que le groupe ne cesse de lancer d’annoncer le lancement de nouvelles usines et projets en lien avec les hydrocarbures au sein même de ses frontières. Une nouvelle aussi, qui tend à démontrer qu’après le pétrole et le gaz, vient le temps d’une ère nouvelle et complémentaire, celle de la pétrochimie.