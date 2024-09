Maghreb : ce leader fait des promesses majeures pour les années à venir

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

Abdelmadjid Tebboune, réélu à la tête de l’Algérie, a entamé son second mandat présidentiel avec une série d’engagements ambitieux visant à transformer le paysage socio-économique et politique du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Tebboune a déjà initié plusieurs réformes, notamment dans les domaines de l’économie et de la gouvernance. Il a lancé des initiatives pour diversifier l’économie algérienne, traditionnellement dépendante des hydrocarbures, en encourageant l’investissement dans des secteurs tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et les technologies. Sur le plan social, il a mis en place des programmes pour améliorer l’accès au logement et renforcer le système de santé, particulièrement mis à l’épreuve pendant la pandémie de COVID-19. Ces efforts, bien qu’encore en cours, ont posé les bases des nouvelles promesses formulées par le président pour son prochain quinquennat.

Un plan audacieux pour le développement économique et social

Au cœur des engagements de Tebboune se trouve une vision ambitieuse pour l’agriculture algérienne. Le président vise l’autosuffisance alimentaire, un objectif qui pourrait redessiner le paysage agricole du pays. Il promet d’atteindre une indépendance totale en blé dur d’ici fin 2025, suivie par l’orge et le maïs en 2026. Cette stratégie évoque l’image d’un pays transformant ses vastes étendues en un grenier abondant, capable non seulement de nourrir sa population, mais aussi de réduire sa dépendance aux importations. Pour concrétiser cette vision, Tebboune prévoit d’étendre les surfaces irriguées d’un million d’hectares, une entreprise titanesque qui pourrait rappeler les grands projets d’irrigation de l’Égypte ancienne, mais avec une touche moderne.

Publicité

L’engagement de créer 450 000 emplois pour les jeunes durant son mandat témoigne de la volonté de Tebboune de s’attaquer au chômage, un défi persistant dans la région. Cette promesse, associée à l’objectif de multiplier par dix le nombre de start-ups pour atteindre 20 000 entreprises, esquisse un futur où l’Algérie se positionnerait comme un hub d’innovation et d’entrepreneuriat en Afrique du Nord. On pourrait imaginer Alger se transformant en une sorte de « Silicon Valley » méditerranéenne, bouillonnante d’idées et d’opportunités pour sa jeunesse dynamique.

Une nouvelle ère de dialogue et de développement inclusif

Le président algérien ne se contente pas de promesses économiques. Il s’engage également sur le terrain politique avec la promesse d’un dialogue national inclusif. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans la gouvernance du pays, ouvrant la voie à une démocratie plus participative. Tebboune évoque une vision où la démocratie ne serait pas qu’un slogan, mais une réalité tangible donnant la souveraineté « à ceux qui la méritent ». Cette approche pourrait potentiellement apaiser les tensions sociales et politiques qui ont marqué l’histoire récente de l’Algérie.

L’attention particulière accordée aux « zones d’ombre », ces régions défavorisées du pays, révèle une volonté de réduire les disparités régionales. L’objectif de transformer ces zones en « zones développées » avant la fin de son mandat est ambitieux. Il suggère un plan de développement territorial équilibré, visant à élever le niveau de vie dans tout le pays, des villes côtières aux villages reculés du Sahara.

Défis et perspectives pour l’Algérie de demain

Les promesses de Tebboune, bien qu’enthousiasmantes, soulèvent des questions sur leur faisabilité et leur financement. L’engagement de construire deux millions de logements, par exemple, représente un défi logistique et financier considérable. De même, l’amélioration du pouvoir d’achat à travers des augmentations de salaires devra être équilibrée avec les réalités économiques du pays.

La réussite de ces projets dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires, à lutter contre la corruption et à moderniser l’administration. L’Algérie, avec ses vastes réserves d’hydrocarbures, dispose de moyens importants, mais la volatilité des prix du pétrole et du gaz pourrait compliquer la réalisation de ces ambitions.

Publicité

Le succès de Tebboune dans la réalisation de ces promesses pourrait non seulement redéfinir l’avenir de l’Algérie, mais aussi influencer la dynamique régionale du Maghreb. Une Algérie prospère et stable pourrait devenir un moteur de croissance et de coopération pour toute l’Afrique du Nord. Cependant, le chemin vers cette vision est semé d’embûches, et seul le temps dira si ces promesses ambitieuses se transformeront en réalités tangibles pour le peuple algérien.