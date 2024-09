Maghreb : ce pays veut lutter contre le gaspillage alimentaire

Photo d'illustration (pixabay)

Face à l’urgence climatique et aux défis liés à la sécurité alimentaire, le Maroc s’attaque au problème du gaspillage alimentaire à travers une nouvelle initiative législative. En effet, un projet de loi est actuellement en cours d’examen au parlement et pourrait être adopté prochainement, avec pour objectif de réguler et limiter les pertes alimentaires dans tout le pays. Ce texte, encore à l’étape préliminaire, devrait entrer en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel, signe de l’importance accordée par les autorités à cette question.

Le gaspillage alimentaire, véritable fléau mondial, constitue une perte économique colossale et un frein à la lutte contre la faim. Au Maroc, plus de 4,2 millions de tonnes de nourriture auraient été jetées en 2022, selon les statistiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Ces chiffres alarmants placent le royaume devant la nécessité de prendre des mesures drastiques.

Le nouveau projet de loi marocain entend responsabiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. De l’agriculteur au consommateur final, chaque maillon devra adopter une approche plus durable pour minimiser les pertes. Parmi les mesures phares prévues, la réaffectation des produits alimentaires non consommés vers des usages alternatifs est encouragée, plutôt que leur destruction. Cette approche circulaire permet de prolonger la vie des aliments, en les orientant par exemple vers des associations caritatives ou des industries de transformation.

L’amende envisagée en cas de gaspillage avéré serait particulièrement dissuasive. Elle représenterait le double de la valeur marchande des aliments concernés. Cette sanction vise à encourager les entreprises et les particuliers à revoir leur gestion des stocks et leurs habitudes de consommation. Ce dispositif législatif s’inscrit dans une volonté de rendre le secteur alimentaire marocain plus résilient face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.

Pour assurer la bonne application de cette loi, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) sera désigné comme principal organe de contrôle. L’ONSSA aura pour mission de veiller à la conformité des entreprises et des ménages aux nouvelles réglementations. Le contrôle se fera notamment sur les produits alimentaires jugés excédentaires et non utilisés. L’objectif à long terme est de réduire drastiquement les pertes, tout en favorisant un usage plus efficient des ressources alimentaires disponibles.

Cette initiative ne vise pas seulement à réduire les pertes alimentaires, mais aussi à générer des bénéfices économiques et environnementaux à long terme. En diminuant le gaspillage, le Maroc pourra améliorer la gestion de ses ressources, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atténuer la pression exercée sur ses systèmes agricoles. Sur le plan économique, cette mesure devrait permettre de diminuer les coûts associés à la production et à la distribution de la nourriture, tout en ouvrant la voie à des pratiques plus durables au sein du secteur agroalimentaire.

Outre les mesures répressives, le gouvernement marocain envisage aussi une vaste campagne de sensibilisation à destination du grand public. L’objectif est de promouvoir des comportements responsables en matière d’achats, de stockage et de consommation alimentaire. Les citoyens seront encouragés à mieux planifier leurs courses, à privilégier les produits locaux et de saison, et à réduire les portions pour éviter les excès.

Le Maroc s’inscrit ainsi dans la lignée des pays qui ont compris que le gaspillage alimentaire est un problème global nécessitant une réponse locale adaptée. Avec cette nouvelle loi, le royaume chérifien montre sa volonté de se positionner à l’avant-garde des actions concrètes pour une gestion plus durable et plus respectueuse de ses ressources.