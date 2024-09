Maghreb: ces ressortissants bientôt rapatriés du Liban

Photo Pixabay

Le Liban traverse une période de tensions extrêmes depuis le début de la semaine. Les bombardements israéliens sur le sud de Beyrouth, déclenchés lundi 23 septembre, ont plongé le pays dans une spirale de violence aux conséquences dévastatrices. Cette nouvelle escalade du conflit israélo-libanais a rapidement pris une dimension alarmante, poussant la communauté internationale à réagir et les pays voisins à prendre des mesures d’urgence pour protéger leurs citoyens.

Un bilan humain dramatique

Le décompte macabre ne cesse de s’alourdir au fil des heures. Selon les Nations Unies, la seule journée de lundi a vu 558 personnes perdre la vie sous les bombes israéliennes dans le sud du Liban. Un chiffre effarant qui témoigne de l’intensité des frappes et de leur caractère indiscriminé. Le ministère de la Santé libanais a, quant à lui, fait état de 51 morts et plus de 220 blessés pour la journée de mercredi 25 septembre, preuve que les hostilités ne connaissent aucun répit.

Publicité

Face à cette situation apocalyptique, la population civile paie le prix fort. Près d’un million de Libanais ont déjà été contraints de fuir leurs foyers, laissant derrière eux des villes fantômes et des quartiers en ruines. Cette vague de déplacés internes risque de provoquer une crise humanitaire sans précédent dans un pays déjà fragilisé par des années d’instabilité politique et économique.

L’Algérie au secours de ses ressortissants

Dans ce climat de peur et d’incertitude, les autorités algériennes ont décidé de prendre les devants pour assurer la sécurité de leurs citoyens présents sur le sol libanais. L’ambassade d’Algérie à Beyrouth a lancé un appel à tous les ressortissants algériens, les invitant à se faire connaître en vue d’une éventuelle opération de rapatriement volontaire.

Cette initiative, qualifiée de « mesure de prévention » par la représentation diplomatique, vise à offrir une porte de sortie à ceux qui souhaiteraient quitter le Liban. Les Algériens désireux de rentrer au pays sont ainsi priés de contacter l’ambassade et de fournir leurs coordonnées personnelles, incluant une copie de leur passeport et de leur carte consulaire.

Un appel à la retenue et au respect du droit international

Alors que les bombes continuent de pleuvoir sur le sud du Liban, des voix s’élèvent pour appeler à la désescalade et au respect du droit international. L’organisation Human Rights Watch (HRW) a notamment mis en garde contre le « grave risque » que font peser les frappes israéliennes sur les populations civiles.

Publicité

Lama Fakih, directrice Moyen-Orient et Afrique du Nord de HRW, a insisté sur la nécessité pour Israël et le Hezbollah de respecter les lois de la guerre afin de minimiser les dommages causés aux non-combattants. Elle a notamment souligné que la présence d’une installation militaire dans une zone peuplée ne justifiait en aucun cas une attaque aveugle mettant en danger la vie des civils.

Cette crise au Liban rappelle tristement les précédents conflits qui ont ensanglanté la région, comme la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. La communauté internationale se trouve une fois de plus face au défi de trouver une solution diplomatique pour mettre fin aux hostilités et éviter que le Liban ne sombre dans un chaos total aux répercussions imprévisibles pour l’ensemble du Moyen-Orient.