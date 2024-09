Maghreb: des exercices militaires menés par la marine espagnole près des eaux de ce pays

Photo : By Bene Riobó - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59538612

La marine espagnole a récemment déployé la frégate Santa Maria (F-81) pour des manœuvres dans l’Atlantique, à proximité des côtes marocaines. Ces exercices, visant à renforcer les capacités opérationnelles de l’équipage, ont inclus une simulation d’interception d’un navire suspect.

Au cours de cette opération, un tir d’avertissement a été effectué au-dessus de la proue du remorqueur La Graña. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un entraînement destiné à préparer l’équipage à d’éventuelles missions de lutte contre la piraterie maritime dans l’océan Indien.

La frégate Santa Maria, construite par Navantia de Ferrol, est un bâtiment polyvalent conçu pour des missions de guerre anti-surface et anti-aérienne. Son arsenal comprend des hélicoptères, des capteurs avancés et des missiles. Pour les opérations anti-sous-marines, elle est équipée de sonars actifs et de torpilles, lui conférant une capacité de détection et d’engagement sous-marin.

Depuis sa mise en service en 1986, ce navire a participé à diverses missions internationales. Son champ d’action s’étend de la Méditerranée à l’Atlantique, en passant par le Pacifique. Ses missions ont notamment porté sur la lutte contre la piraterie maritime et le trafic d’êtres humains, démontrant la polyvalence de cette unité navale.

Ces exercices près des eaux marocaines soulignent l’importance stratégique de cette région pour la marine espagnole. Ils témoignent également de la volonté de l’Espagne de maintenir une présence active dans cette zone maritime, tout en préparant ses forces navales à répondre à divers types de menaces potentielles.