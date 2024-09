Maghreb: les échanges commerciaux avec la France ont chuté dans ce pays

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Les tensions politiques entre la France et l’Algérie, auront-elles raison du commerce entre les deux pays ? En effet, on observe, depuis quelques mois, un net ralentissement des échanges entre les deux nations. Une vraie surprise, alors que les dernières années laissaient entendre le contraire.

Ce sont les douanes françaises qui ont relayé cette information. D’après leurs récentes analyses, publiées par la direction économique régionale de l’Ambassade de France en Algérie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint les 5.4 milliards d’euros tout au long de cette période. Les tensions politiques entre les deux pays, notamment en lien avec la question du Sahara occidental pourraient expliquer la tendance…

Les échanges diminuent entre ces deux pays

Mais pas que. En effet, les prix de l’énergie ont fortement impacté les importations françaises, depuis l’Algérie. Ces dernières ont reculé de l’ordre de 14.5% en trois mois, à 3 milliards d’euros environ. La France achète massivement des hydrocarbures algériens (ces derniers représentent 79.4% du total), de fait, des prix trop élevés impliquent une diminution de la demande.

Pour autant, l’Algérie reste le second marché pour la France, en matière d’exportation, devant le Maroc et la Tunisie. La baisse des prix de l’énergie pourrait relancer les échanges en cours d’année et surtout, permettre de réduire le déficit commercial avec l’Algérie, qui s’est particulièrement creusé en défaveur de la France au cours des dernières années (depuis 2021, précisément).

La France, en déficit commercial avec l’Algérie

Pour ce premier semestre 2024, le déficit commercial de la France avec l’Algérie a effectivement atteint les 636 millions d’euros. Un chiffre assez stable, sommes toutes, qui s’explique par la vente continue de produits industriels en Algérie. Malgré une baisse de 0.7%, ces derniers comptent toujours pour 37.8% du total des exportations françaises sur le sol algérien.