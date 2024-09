Maghreb: les pays du golfe augmentent leurs investissements dans ce pays

Photo Metal structure

Depuis l’aube du XXIe siècle, les nations du Golfe ont progressivement intensifié leur présence économique sur le continent africain, transformant ce qui était autrefois une approche prudente en une véritable offensive d’investissements. Du Sénégal à l’Éthiopie, en passant par le Kenya et le Maroc, les capitaux du Golfe irriguent des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’immobilier et les infrastructures. Cette stratégie ambitieuse vise non seulement à garantir la sécurité alimentaire des pétromonarchies, mais aussi à les positionner comme des acteurs majeurs du développement africain. L’Algérie, riche de ses ressources naturelles et de sa position géostratégique, est devenue une pièce maîtresse de ce grand échiquier économique.

Un afflux de capitaux qui remodèle l’économie algérienne

L’année 2022 a marqué un tournant significatif dans les relations économiques entre l’Algérie et les monarchies du Golfe. Avec des investissements directs étrangers totalisant 2,1 milliards de dollars, ces pays se sont hissés au quatrième rang des investisseurs dans la nation nord-africaine. Cette manne financière, orchestrée principalement par le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, est en train de redessiner les contours de l’économie algérienne.

Le Qatar, avec ses 431 millions de dollars d’investissements, a fait le pari de la transformation des métaux et des télécommunications. Son projet ambitieux de développer une production laitière dans le désert du Sahara illustre parfaitement l’audace et la vision à long terme qui caractérisent ces investissements. Cette initiative pourrait non seulement révolutionner le secteur agroalimentaire algérien, mais aussi servir de modèle pour d’autres projets innovants dans des environnements difficiles.

L’Arabie saoudite, bien que moins présente en termes de volume avec 214 millions de dollars, a choisi de se concentrer sur des secteurs stratégiques tels que l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire. Cette approche ciblée, axée sur la construction d’usines de médicaments et la production d’huiles alimentaires, pourrait jouer un rôle crucial dans le renforcement de l’autonomie sanitaire et alimentaire de l’Algérie.

Les Émirats arabes unis se distinguent comme le principal investisseur de la région du Golfe, avec un apport impressionnant de 661 millions de dollars. Leur stratégie diversifiée couvre des domaines aussi variés que l’assemblage de véhicules militaires, l’énergie et la logistique. Cette approche multisectorielle témoigne d’une volonté de s’implanter durablement dans l’économie algérienne, en contribuant à son développement industriel et technologique.

Des partenariats aux multiples facettes

L’engagement des pays du Golfe en Algérie va bien au-delà de simples flux financiers. Il se matérialise par des partenariats stratégiques qui transforment profondément le tissu économique du pays. Le Koweït, le Bahreïn et le Sultanat d’Oman, bien que moins médiatisés, jouent un rôle non négligeable dans cette dynamique. Leurs investissements respectifs de 317, 220 et 221 millions de dollars, principalement dans les secteurs bancaire, assurantiel et pétrochimique, contribuent à moderniser et à diversifier l’économie algérienne.

La croissance exponentielle des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Conseil de Coopération des États Arabes du Golfe depuis 2004 illustre l’intensification de ces relations. La multiplication par 28 des ventes du Golfe vers l’Algérie témoigne de l’appétit croissant pour les produits et services de ces pays. Cependant, la part de marché encore modeste des pays du Golfe, oscillant entre 2,5% et 6% depuis le milieu des années 2010, suggère un potentiel de croissance considérable pour l’avenir.

Le cas du Qatar mérite une attention particulière. Ses investissements dans une unité de production de lait en poudre dans la wilaya d’Adrar et dans un hôpital algéro-qatari-allemand à Alger, pour des montants respectifs de 3,5 milliards et 290 millions de dollars, démontrent un engagement à long terme dans le développement socio-économique de l’Algérie.

Vers un équilibre économique à redéfinir

Malgré ces développements positifs, certains défis persistent. La baisse significative des exportations algériennes vers les pays du Golfe, passant de 475 millions de dollars en 2019 à seulement 66 millions en 2022, révèle un déséquilibre croissant dans les relations commerciales. Cette asymétrie soulève des questions sur la durabilité à long terme de ces partenariats et la nécessité pour l’Algérie de diversifier ses propres exportations au-delà des hydrocarbures.

L’afflux d’investissements du Golfe en Algérie représente une opportunité unique de modernisation et de diversification économique pour le pays maghrébin. En tirant parti de ces partenariats stratégiques, l’Algérie peut accélérer son développement industriel, renforcer son infrastructure et s’intégrer davantage dans les réseaux commerciaux mondiaux. Toutefois, le véritable défi réside dans la capacité du pays à transformer ces investissements en catalyseurs d’une croissance endogène et durable, tout en préservant son autonomie stratégique.

Pour les monarchies du Golfe, ces investissements en Algérie s’inscrivent dans une stratégie de diversification économique et d’extension de leur influence géopolitique. En développant des partenariats solides avec des pays clés comme l’Algérie, ces nations cherchent à assurer leur prospérité future au-delà de l’ère pétrolière. L’évolution de ces relations économiques pourrait donc avoir des implications significatives non seulement pour l’Algérie et les pays du Golfe, mais aussi pour l’équilibre géopolitique de toute la région méditerranéenne et africaine.