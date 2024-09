Maghreb: progression significative des recettes fiscales de ce pays

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

Les recettes fiscales du Maroc ont connu une amélioration notable de 11,7% à fin août 2024, atteignant ainsi 194,88 milliards de dirhams (MMDH), selon les données récentes du ministère de l’Économie et des Finances. Cette progression reflète une performance positive par rapport à l’année précédente, marquant un taux de réalisation de 72% par rapport aux prévisions de la loi de finances en cours.

Cette hausse des recettes fiscales s’explique en grande partie par les performances de plusieurs impôts et taxes. L’impôt sur les sociétés (IS) a, par exemple, enregistré un taux de réalisation de 73%, avec une augmentation de 4,5 MMDH. Cette évolution est liée, notamment, à l’amélioration des recettes provenant du complément de régularisation, des acomptes provisionnels, ainsi que des impôts retenus à la source sur diverses rémunérations.

L’impôt sur le revenu (IR) a également contribué à cette dynamique positive, avec une augmentation de 4,3 MMDH et un taux de réalisation de 75,2%. Les recettes liées aux salaires, aux profits fonciers, ainsi qu’aux placements à revenu fixe, figurent parmi les principales sources de cette progression.

Parallèlement, les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont crû de 6,7 MMDH, grâce à l’augmentation des TVA à l’intérieur et à l’importation. Cette hausse, représentant un taux de réalisation de 68,7%, témoigne de la robustesse de l’activité économique tant sur le plan national qu’international.

Les autres prélèvements fiscaux ont également suivi une tendance à la hausse. Les taxes intérieures de consommation (TIC), en particulier, ont augmenté de 2,3 MMDH, notamment grâce aux recettes sur les produits énergétiques et les tabacs. De même, les droits de douane et les droits d’enregistrement et de timbre ont affiché des progressions respectives de 1,7 MMDH et 481 millions de dirhams.

Ces résultats reflètent la gestion rigoureuse des finances publiques et la solidité des bases fiscales du pays. La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) révèle que la majorité des objectifs financiers pour cette période ont été atteints, ce qui conforte les perspectives économiques du Royaume pour l’année 2024.