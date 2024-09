Maghreb : un record de touristes signalé dans ce pays

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc, connu pour ses paysages époustouflants, sa riche culture, et son hospitalité légendaire, continue de renforcer sa position sur la scène touristique mondiale. En 2024, le royaume a accueilli 10 millions de visiteurs en seulement sept mois, un chiffre record qui marque une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente, selon le ministère marocain de l’Économie et des Finances. Cette performance souligne non seulement l’attrait croissant du pays, mais aussi les efforts continus du gouvernement pour faire du Maroc une destination incontournable.

Avec des résultats aussi prometteurs, le royaume chérifien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le Royaume a fixé un objectif ambitieux d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place une stratégie globale visant à diversifier l’offre touristique, à améliorer les infrastructures, et à renforcer la promotion à l’international.

Le Maroc ne se repose pas uniquement sur ses atouts traditionnels, tels que Marrakech, Casablanca, ou Fès. Le pays cherche à attirer une clientèle plus large en développant de nouvelles destinations et en misant sur des niches telles que le tourisme de luxe, l’écotourisme, et le tourisme d’aventure. Les régions moins connues, comme le Rif, les montagnes de l’Atlas, et les côtes sauvages du sud, font l’objet de nouvelles initiatives pour attirer les visiteurs en quête d’authenticité et de paysages préservés.

Pour soutenir cette croissance, le pays arabe investit massivement dans ses infrastructures touristiques. De nouveaux hôtels, complexes touristiques, et infrastructures de transport sont en cours de développement, notamment le long de la côte atlantique et dans les zones intérieures. Le réseau de transport est également renforcé avec l’extension des lignes ferroviaires et le développement de nouveaux aéroports régionaux, facilitant ainsi l’accès aux destinations éloignées.

La promotion du Maroc à l’échelle mondiale est un autre pilier de la stratégie. Le gouvernement, en collaboration avec les acteurs du secteur privé, a lancé des campagnes de marketing ciblées dans les principaux marchés émetteurs, notamment en Europe, en Amérique du Nord, et en Asie. Ces campagnes mettent en avant non seulement les attractions classiques du Maroc, mais aussi les nouvelles offres qui correspondent aux tendances actuelles du tourisme mondial.

L’impact de cette stratégie sur l’économie marocaine est indéniable. Le secteur du tourisme représente déjà une part importante du PIB national, créant des emplois et stimulant les investissements dans d’autres secteurs connexes, tels que la restauration, le commerce de détail, et les services. Avec l’objectif de 26 millions de visiteurs d’ici 2030, le Maroc espère doubler les revenus du secteur touristique, consolidant ainsi son rôle clé dans l’économie du pays.