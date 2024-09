Maghreb: une compagnie aérienne européenne domine

Photo Unsplash

Alors que Ryanair est devenue la première compagnie aérienne européenne à dépasser les 20 millions de passagers en l’espace d’un mois seulement, la compagnie low cost irlandaise a confirmé qu’elle occupait désormais un rôle central dans le paysage du tourisme mondial, en devenant la première entreprise de transport aérien entre l’Europe et le Maroc.

Selon les chiffres, la compagnie Ryanair devance effectivement la Royal Air Maroc (RAM) pour devenir la première compagnie aérienne en termes de croissance. Entre 2019 et 2024, Ryanair a ainsi ajouté 96.7% de sièges en plus à son offre, par rapport à 2019. Aujourd’hui, 9.839.356 passagers peuvent ainsi voyager à moindres frais, entre l’Europe et le Maroc, grâce aux offres Ryanair.

Publicité

Ryanair, devant la RAM

A contrario, la Royal Air Maroc (RAM) dispose d’une offre largement plus faible, à 4.846.852 sièges au total en cette année 2024, soit 3% de moins par rapport à 2019. En troisième position, on retrouve Air Arabia Maroc et sa capacité de 3 186 444 sièges. Il s’agit, là aussi, d’une entreprise en forte croissance puisqu’en 5 ans, son offre a connu une hausse de 26.4% !

S’il y a un constat à faire, c’est celui de la hausse vertigineuse des offres des compagnies aériennes low cost. Les passagers se ruent désormais vers des vols avec moins de services, mais qui s’avèrent être beaucoup plus abordables. Pour preuve, deux autres sociétés low cost ont connu d’importantes évolutions. En 5 ans, EasyJet a vu son offre croître de 123.7% (à 2.901.475 sièges).

Wizz Air, entreprise à la folle croissance

La palme de la croissance revient à Wizz Air. Si le nombre de sièges reste assez anecdotique par rapport à la concurrence, 411.842, la hausse en cinq ans de l’offre est de 606.4% ! Ces groupes mènent une politique dont pourraient s’inspirer à l’avenir les grandes compagnies aériennes de ce monde, qu’elles soient situées au Maroc, en Afrique ou en Europe.