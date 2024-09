Maghreb: une marque française plie bagage

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Au Maghreb, si certains secteurs de l’économie locale sont en plein essor, notamment celui des hydrocarbures, sans oublier ceux de la construction et de l’import – export, certains en revanche, connaissent une crise sans précédent. C’est notamment le cas du retail d’habillement.

Au Maroc, la situation est tellement tendue pour ce marché, que de plus en plus de marques plient bagage. Récemment, une nouvelle enseigne française a annoncé son intention de quitter le Royaume. Il s’agit de la marque Tape-à-l’œil, spécialisée dans les vêtements et le prêt-à-porter pour les enfants. Celle-ci disposait d’une dizaine de boutiques environ à travers le pays.

Deux magasins français ferment à Casablanca

Deux de ses points de vente, situés à Casablanca, vont ainsi fermer. Ces derniers se trouvent dans deux centres commerciaux, celui d’Aeria Mall ainsi que l’Arribat Center. Deux magasins qui avaient ouvert leurs portes en 2022 ainsi qu’en 2023 et qui représentaient à l’époque déjà, un investissement conséquent de 10 millions de dirhams. Mais la crise est passée par là et de nombreux groupes doivent s’adapter.

Les marques européennes sont les premières à souffrir. Petit Bateau, Mayoral mais aussi H&M réduisent considérablement la voilure. La concurrence des enseignes turques est l’une des autres explications de cette crise à grande échelle, les marques proposant des produits moins chers. Des centaines d’emplois sont ainsi menacés à cause de cette crise du marché du retail.

TAO, prête à quitterl e marché marocain ?

La marque française TAO a vu le jour en 1993. Elle appartient à la famille Mulliez, également derrière Auchan qui a d’ores et déjà décidé de quitter le marché marocain, il y a quelques années. Une enseigne de mode dédiée aux enfants et jeunes adolescents, qui s’inspirent de ce qu’il se fait ailleurs dans le monde. Au total, la marque compte plus de 300 magasins à travers une dizaine de pays différents.