Maghreb: une pétition pour imposer un visa aux français

Visa Schengen

Les français, vont-ils bientôt devoir avoir à demander l’obtention d’un visa pour se rendre au Maroc ? Pour le moment, aucune information n’a filtré à ce sujet, le gouvernement n’envisageant pas de tout chambouler. Mais une pétition a récemment été lancée en ce sens.

En effet, des militants marocains ont dernièrement lancé une pétition réclamant que les touristes européens, français notamment, face la demande de l’obtention d’un visa pour se rendre au Royaume. La raison ? Ces derniers accusent bon nombre de criminels de vouloir se rendre au Maroc pour échapper aux autorités, en toute quiétude. Une situation qui commence à sérieusement agacer.

Publicité

Une pétition signée à plusieurs centaines de reprises

Dans les faits, les militants en question ont adressé une lettre ouverte au gouvernement marocain, dans laquelle ils affirment que le Maroc est en colère, à cause du comportement de bon nombre de touristes européens. Accidents à répétition, délinquance, délit de fuite, fusillades… Les exemples ne manquent pas. Ils accusent aussi certains criminels français de se rendre sur place pour échapper à la justice.

Une situation inacceptable, alors que la France et l’Espagne, qui sont particulièrement représentées sur les terres marocaines, figurent sur la liste des pays qui refusent le plus de demandes de visa en Europe, quand bien même toutes les conditions réclamées et imposées par l’administration sont remplies. Pour ces militants, le principe de réciprocité n’est donc pas une option.

Un principe de réciprocité devenu nécessaire

Ces militants affirment qu’une telle décision revient à respecter le statut des citoyens marocains, dont beaucoup affirment être traités comme étant de “seconde zone”. Plus de contrôle, moins de déséquilibre sont ainsi nécessaires à leurs yeux pour que l’amitié franco-marocaine perdure, sur des bases plus équitables pour tous, les demandeurs et les politiques.