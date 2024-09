Maghreb: une tempête de sable frappe plusieurs villes

Photo : iStock

Le Maroc fait face à un phénomène météorologique exceptionnel. Une tempête de sable d’une rare intensité a balayé plusieurs villes du pays, avec Marrakech particulièrement touchée. Ce voile ocre, venu des côtes d’Agadir, a rapidement envahi les rues de la cité ocre, plongeant ses habitants dans une atmosphère surréaliste.

Les images partagées sur les réseaux sociaux témoignent de l’ampleur du phénomène. On y voit des nuages de poussière recouvrant les bâtiments et les arbres, transformant le paysage urbain en un décor quasi apocalyptique. La visibilité, fortement réduite, a rendu les déplacements hasardeux, contraignant de nombreux Marrakchis à se confiner chez eux.

Publicité

L’inquiétude est palpable parmi la population. Les rafales de vent chargées de particules fines ont provoqué des difficultés respiratoires, ajoutant à la panique générale. Cette situation inattendue a perturbé le quotidien de la ville, habituellement animée par son activité touristique.

Le phénomène ne se limite pas à Marrakech. D’autres villes marocaines comme Agadir, Kalaat Sraghna, Béni Mellal, Rabat, Tadla et Meknès sont également affectées par ces vents de sable. L’étendue géographique de l’événement souligne son caractère exceptionnel.

La Direction météorologique nationale (DMN) prévoit que ces conditions météorologiques inhabituelles persisteront durant plusieurs jours. Cette annonce laisse présager des défis à venir pour les autorités et les habitants des zones touchées.

Face à cette situation, des mesures de précaution s’imposent. Il est recommandé aux personnes vulnérables de limiter leurs sorties et de se protéger des particules en suspension. Les autorités locales sont appelées à rester vigilantes et à mettre en place des dispositifs d’information et d’assistance à la population.