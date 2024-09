Mali : la fille de Camille Makosso persona non grata ?

Camille Makosso (Photo DR)

Le célèbre pasteur et influenceur ivoirien Camille Makosso, connu pour son franc-parler et ses positions tranchées, continue de faire sensation sur les réseaux sociaux. Outre ses prédications, Makosso n’hésite pas à aborder des sujets politiques qui font bruit en Afrique de l’Ouest. L’influenceur ivoirien s’exprime fréquemment sur la situation politique des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ses commentaires sur les dirigeants de ces nations ont suscité des réactions mitigées, voire des critiques virulentes, notamment du côté malien.

Alors que la fille de Camille Makosso, Kim Makosso, est actuellement à Bamako pour organiser une vente privée, certains acteurs de la société civile malienne expriment leur mécontentement face aux propos de son père. Ils estiment que Camille Makosso, par ses déclarations jugées offensantes, a manqué de respect envers les dirigeants des pays membres de l’AES. En conséquence, ces acteurs appellent au boycott de l’événement organisé par Kim au Mali, soulignant que le problème ne réside pas dans l’origine ivoirienne de la famille, mais bien dans l’attitude de Makosso vis-à-vis des présidents de l’AES.

Les prises de position de Camille Makosso, bien que souvent polémiques, trouvent un écho chez une partie de son audience, qui apprécie son audace. Cependant, ses critiques politiques, qui sont parfois perçues comme des insultes, engendrent des tensions au-delà des frontières ivoiriennes, particulièrement dans des pays où les sensibilités politiques sont exacerbées.

Kim Makosso, bien qu’éloignée des débats politiques, pourrait malgré elle pâtir des prises de position de son père. L’influence du pasteur sur la scène médiatique et politique ne semble pas s’éteindre de sitôt, mais pourrait aussi avoir des répercussions sur sa famille et les initiatives commerciales de sa fille.

Alors que les tensions montent, reste à savoir si l’événement de Kim Makosso pourra se tenir sans heurts ou si les critiques aboutiront à des actions concrètes de boycott. Dans tous les cas, l’influence de la famille Makosso et leur capacité à créer des réactions passionnées, positives ou négatives, est incontestable. Pour le moment, Camille Makosso ne s’est pas encore exprimé sur la situation.