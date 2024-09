« Not Like Us » : Kendrick Lamar bat un autre record de Drake

Le monde du hip-hop a été secoué par une nouvelle confrontation entre deux de ses plus grandes figures : Kendrick Lamar et Drake. Ce qui a commencé comme une rivalité artistique s’est rapidement transformé en une bataille acharnée de diss tracks, culminant avec le morceau explosif de Lamar, « Not Like Us« . Cette chanson n’a pas seulement marqué les esprits par son contenu incisif, mais elle a également propulsé Lamar vers de nouveaux sommets dans les charts, dépassant même les performances de son rival.

Un clash qui marque l’histoire du rap

La tension entre Kendrick Lamar et Drake couvait depuis des années, alimentée par des piques subtiles et des comparaisons incessantes de la part des fans et des critiques. Cependant, c’est au début de l’année 2024 que le conflit a véritablement éclaté au grand jour. Les deux artistes ont échangé une série de morceaux provocateurs, chacun cherchant à affirmer sa suprématie dans le game. Mais parmi toutes ces productions, « Not Like Us » de Lamar s’est démarquée comme la plus percutante et la plus populaire.

Le morceau a rapidement grimpé au sommet des classements, captivant l’attention du public bien au-delà de la simple curiosité pour un beef de rappeurs. Sa longévité dans les charts témoigne non seulement de la qualité musicale de la production, mais aussi de la résonance profonde des paroles de Lamar auprès de son audience. En restant fidèle à son style incisif et à sa technique impeccable, le rappeur de Compton a réussi à transformer ce qui aurait pu n’être qu’un moment éphémère en un véritable phénomène culturel.

Un nouveau record qui fait mal

« Not Like Us » vient d’atteindre sa 19e semaine non consécutive en tête du classement Hot Rap Songs de Billboard. Cette performance remarquable permet à Kendrick Lamar d’égaler le record détenu par « Industry Baby » de Lil Nas X et Jack Harlow. Plus significatif encore, elle lui permet de dépasser « Hotline Bling » de Drake, qui avait dominé ce même classement pendant 18 semaines.

Ce dépassement revêt une importance symbolique considérable dans le contexte de leur rivalité. En effet, Drake, longtemps considéré comme le roi incontesté des charts dans le monde du rap, se voit détrôné par celui-là même qu’il cherchait à rabaisser. C’est un coup dur pour l’ego du rappeur torontois, d’autant plus que cette défaite intervient sur un terrain qu’il maîtrisait particulièrement bien : la performance commerciale.

Un avenir prometteur pour Lamar

Avec cette nouvelle performance, Kendrick Lamar se positionne désormais à une semaine seulement du record absolu détenu par « Old Town Road » de Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus, qui avait régné pendant 20 semaines sur le Hot Rap Songs. Étant donné la dynamique actuelle de « Not Like Us », il est tout à fait envisageable que Lamar puisse non seulement égaler, mais aussi dépasser ce record dans les semaines à venir.

Ce succès prolongé démontre la capacité de Lamar à transcender le simple cadre d’un clash entre rappeurs pour créer une œuvre qui résonne durablement auprès du public. Il renforce également sa position en tant qu’artiste capable de conjuguer succès critique et commercial, une combinaison rare et précieuse dans l’industrie musicale.

Au-delà des chiffres et des records, cette réussite de Kendrick Lamar illustre l’évolution constante du paysage hip-hop. Elle rappelle que même les positions les plus établies peuvent être remises en question, et que l’innovation artistique, couplée à une authenticité sans faille, reste le meilleur moyen de conquérir et de conserver l’attention du public. Alors que « Not Like Us » continue son parcours exceptionnel dans les charts, il ne fait aucun doute que son impact se fera sentir bien au-delà de cette simple confrontation entre deux titans du rap.