Vladimir Poutine (© POOL )

En Ukraine, plane la menace du nucléaire. En effet, les Occidentaux craignent que Moscou ne saute le pas et ne se décide à utiliser l’arme nucléaire pour porter un coup fatal à Kiev et ses hommes engagés. Face aux interrogations, la Russie s’est officiellement positionnée, expliquant que cela n’était pas à l’ordre du jour.

En effet, à l’occasion d’un point presse, le responsable du contrôle des armements du président Vladimir Poutine a confirmé que la Russie n’utiliserait pas l’arme nucléaire dans la région… À une condition qu’elle a cependant fixée. En effet, le Kremlin a annoncé se réserver le droit de réagir et d’utiliser le nucléaire si les États-Unis décident de procéder à des essais.

Publicité

La Russie n’utilisera pas le nucléaire

D’ailleurs, Moscou accentue la pression à ce sujet. En effet, la Russie, à travers la voix d’Andrei Sinitsyn, responsable du site d’essais nucléaires russe de Novaya Zemlya, a confirmé que ses principaux sites étaient prêts pour que les essais nucléaires reprennent, sur demande. Une manière pour le Kremlin de se parer à toute éventualité de la part du clan occidental.

Une manière, également, de pousser les États-Unis, ainsi que leurs alliés européens, à reconsidérer l’autorisation à venir, pour l’Ukraine, de frapper la Russie en profondeur. Une ligne rouge, jusqu’alors, pour les défenseurs du clan ukrainien, mais qui s’étiole peu à peu. La Russie semble cependant sûre de ses forces. Plusieurs fois, Vladimir Poutine a expliqué que Moscou n’avait pas besoin d’utiliser le nucléaire pour gagner la guerre.

La reprise des essais serait dévastatrice

La reprise d’essais nucléaires marquerait l’entrée dans une toute nouvelle ère, marquée par une montée claire et nette des tensions. Une course effrénée marquerait aussi l’entrée dans une période des plus dangereuses, ou chaque bloc pourrait chercher à déstabiliser l’autre à travers la menace ou l’utilisation même d’armes nucléaires dévastatrices, tant au niveau humain que matériel.