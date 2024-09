(VIDEO) Paul Pogba fait un feat avec un célèbre groupe ivoirien

Paul Pogba est un footballeur qu’on ne présente plus. Né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne, est l’un des joueurs les plus emblématiques de sa génération. Milieu de terrain polyvalent, il se distingue par sa technique, sa puissance physique et sa vision du jeu. Formé à Manchester United, Pogba a explosé sur la scène mondiale après son transfert à la Juventus en 2012, où il a rapidement contribué à la domination du club italien en Serie A. Ses performances lui ont valu de revenir à Manchester United en 2016 pour un transfert record à l’époque, estimé à 105 millions d’euros. Aujourd’hui, la star française fait parler de lui en dehors du terrain.

Pogba a également brillé sous le maillot bleu de l’équipe de France. Il a été un acteur clé lors de la victoire des Bleus en Coupe du Monde 2018, où ses prestations solides au milieu de terrain ont permis à la France de décrocher son deuxième titre mondial. Son but lors de la finale contre la Croatie reste l’un des moments marquants de cette compétition.

Publicité

Cependant, la carrière de Pogba n’a pas été sans obstacles. Ces dernières années, il a été confronté à des blessures persistantes qui ont limité ses apparitions en club, et son avenir est parfois devenu incertain. En dehors du terrain, Pogba est connu pour son charisme, ses campagnes publicitaires et son engagement social, notamment à travers sa fondation, qui soutient diverses causes humanitaires. Ces derniers mois, le nom de la star est revenu avec insistance dans une affaire d’extorsion de fonds dans laquelle des membres de sa famille sont cités.

Paul Pogba surprend avec ses débuts musicaux

Le champion du monde 2018 Paul Pogba fait parler de lui pour une raison inattendue : son incursion dans le monde de la musique. Le footballeur français de 31 ans, actuellement éloigné des terrains, a collaboré avec le groupe ivoirien Team Paiya sur un nouveau morceau.

Cette nouvelle orientation artistique intervient dans un contexte particulier pour Pogba. Le 11 septembre 2023, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a été testé positif à la DHEA, une substance interdite, lors d’un match de Serie A opposant la Juventus à l’Udinese. Malgré les contestations du joueur et de son entourage, le tribunal antidopage italien a maintenu les résultats du test en février dernier, entraînant une suspension de quatre ans pour le Français.