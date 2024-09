Pétrole : une progression de la demande en vue selon l’OPEP

Alors que de nombreuses questions se posent quant au réchauffement climatique ainsi qu’au sujet de l’utilisation de technologies et ressources moins émettrices de gaz à effet de serre, l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a effectué une annonce surprenante.

En effet, selon un nouveau rapport, la demande en pétrole devrait continuer de croître, et ce, jusqu’en 2050. Pire encore, l’OPEP estime que la sortie totale des énergies fossiles n’est qu’un fantasme et qu’elle ne devrait pas arriver (si étant qu’elle arrive un jour) de si tôt. D’ici à la moitié de ce siècle, la demande globale devrait ainsi progresser de 17%, passant de 102,2 millions de barils par jour, à 120,1 d’ici à la fin de la période observée.

La demande en pétrole va augmenter

Ces prévisions sont beaucoup plus hautes que celles de l’an dernier. À titre d’exemple, dans son rapport de 2023, l’OPEP pariait sur une demande globale moyenne de 116 millions de barils par jour en 2045, contre 118,9 millions de barils par jour, dans le rapport de cette année. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole précise que la demande sera notamment tirée par les pays émergents, hors OCDE.

En première position se trouve l’Inde. À lui seul, le sous-continent représentera une hausse de 8 millions de barils par jour sur la période 2023 – 2050. La hausse de la population mondiale, notamment en Asie et en Afrique, est l’un des autres facteurs pouvant expliquer cette forte croissance. En effet, alors que 8 milliards d’habitants vivent aujourd’hui sur Terre, nous serons 9.7 milliards d’ici à 2050.

La sortie des énergies fossiles, un « fantasme »

Les secteurs de marché les plus demandeurs seront ceux de la pétrochimie, du transport routier et enfin, de l’aviation. Les véhicules électriques, bien qu’ils deviennent de plus en plus prisés, ne devraient rien changer du point de vue du transport des particuliers, l’OPEP pointant du doigt de trop nombreux obstacles à leur totale adoption (incapacité de fabriquer des batteries durables, un réseau électrique trop peu adapté…)