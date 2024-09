Richesses minières au Mali: la Russie va aider à prospecter le sous-sol

Alousséni Sanou (DR)

Le Mali, joyau de l’Afrique de l’Ouest, regorge de trésors enfouis dans ses terres. Ce pays sahélien abrite une mosaïque de ressources naturelles qui n’attendent qu’à être exploitées. De l’or, qui brille de mille feux dans les régions de Kayes et Sikasso, aux gisements de bauxite prometteurs dans l’ouest du pays, en passant par les réserves de fer estimées à plus d’un milliard de tonnes à Kéniéba, le sous-sol malien recèle des richesses considérables. Les phosphates, le manganèse et l’uranium complètent ce tableau déjà impressionnant. Cependant, malgré ce potentiel immense, le Mali peine encore à tirer pleinement profit de ces ressources pour dynamiser son économie et améliorer les conditions de vie de sa population.

Un partenariat stratégique avec Moscou

Dans cette quête de valorisation de son patrimoine géologique, le Mali se tourne vers un nouveau partenaire: la Russie. Une collaboration qui pourrait bien redessiner le paysage économique du pays. Alousséni Sanou, ministre malien de l’Économie, a dévoilé les contours de cette coopération lors de la Semaine russe de l’énergie 2024 à Moscou. Des géants russes tels que Rosatom et Tenex sont désormais dans la course pour explorer et exploiter les richesses naturelles maliennes.

Ce rapprochement avec Moscou ne se limite pas à de simples déclarations d’intention. Un calendrier précis a été établi, marquant le début d’une nouvelle ère dans la prospection minière au Mali. Dès la fin octobre, une équipe russe est attendue sur le terrain pour entamer les premières investigations. Cette initiative pourrait bien être le coup d’envoi d’une révolution dans le secteur minier malien.

Des ambitions qui dépassent l’or

Si l’or a longtemps été la vedette des exportations maliennes, le pays ambitionne désormais de diversifier son portefeuille minier. Le lithium, métal stratégique de l’ère des batteries, figure en bonne place dans les projets de prospection. Les hydrocarbures ne sont pas en reste, avec des recherches prévues sur le pétrole et le gaz. Cette diversification pourrait transformer le Mali en un acteur incontournable sur l’échiquier des matières premières africaines.

Le ministre Sanou voit dans cette collaboration avec la Russie bien plus qu’un simple accord d’exploration. Il y perçoit la clé pour débloquer le potentiel de développement du Mali dans son ensemble. Les revenus générés par ces futures exploitations minières pourraient irriguer d’autres secteurs de l’économie, créant un effet d’entraînement bénéfique pour tout le pays.

Un pari sur l’avenir

Cette alliance stratégique entre le Mali et la Russie dans le domaine minier représente un pari audacieux sur l’avenir. Elle offre au pays une opportunité de réévaluer la gestion de ses ressources naturelles et de repenser son modèle de développement économique. Toutefois, les défis restent nombreux. La transparence dans la gestion des revenus miniers, la protection de l’environnement et le partage équitable des bénéfices avec les populations locales seront autant de points cruciaux à surveiller.