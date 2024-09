Russie : arrestation du mari de la plus riche femme du pays pour « meurtre »

Policier Russe (Photo DR)

Une nouvelle secousse ébranle le géant russe du e-commerce Wildberries. Vladislav Bakaltchouk, époux de Tatiana Bakaltchouk, la femme la plus riche de la Fédération de Russie et fondatrice de l’entreprise, a été arrêté et inculpé pour « meurtre » suite à une fusillade meurtrière survenue au siège de la société à Moscou.

L’incident, qui a fait deux morts et sept blessés, dont des policiers, s’est déroulé le mercredi 18 septembre dans un contexte de conflit au sein du couple Bakaltchouk. Les avocats de Vladislav Bakaltchouk ont annoncé via Telegram que leur client fait face à de lourdes accusations, notamment de « meurtre », « tentative de meurtre », et « atteinte à la vie » d’un membre des forces de l’ordre. Il est également poursuivi pour tentative de justice personnelle.

Au cœur de cette affaire se trouve un désaccord profond entre les époux Bakaltchouk concernant l’avenir de Wildberries. Tatiana, qui détient 99% des parts de l’entreprise, soutient un projet de fusion avec le groupe de publicité Russ. Cette union, appuyée par le Kremlin, vise à créer un concurrent potentiel aux géants internationaux du e-commerce. Vladislav, propriétaire du 1% restant, s’oppose fermement à cette décision.

Le conflit a pris une tournure inattendue lorsque Vladislav Bakaltchouk a fait appel à Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie et fidèle ami de Poutine, région natale de Tatiana. Kadyrov, aurait qualifié le projet de fusion de « fraude à grande échelle« , prenant ainsi position dans cette guerre familiale et commerciale en faveur de l’époux de Tatiana.

Les versions des événements du 18 septembre divergent. Tatiana Bakaltchouk accuse son mari d’avoir fait irruption dans les locaux avec des hommes armés qui auraient ouvert le feu. Les avocats de Vladislav contestent cette version, affirmant que leur client a été victime d’une attaque et que les caméras de surveillance montreraient que « l’autre partie du conflit » aurait tiré en premier.

Cette affaire met en lumière les enjeux considérables qui entourent Wildberries, une entreprise fondée en 2004 et devenue un acteur majeur du commerce en ligne en Russie et dans plusieurs pays de l’ex-URSS. Avec plus de 10 millions de commandes quotidiennes, la société représente un poids économique important, reflété par la fortune estimée de Tatiana Bakaltchouk à 7,9 milliards de dollars selon Forbes.

L’implication du Kremlin dans ce conflit souligne l’importance stratégique de Wildberries pour l’économie russe. Les autorités voient dans la fusion proposée une opportunité de créer un champion national capable de rivaliser à terme avec les géants mondiaux du secteur.