Russie – Iran: les USA s’inquiètent d’une possible coopération nucléaire 

Le rapprochement politique et économie observé entre la Russie et l’Iran pousse les USA à se poser quelques questions. En effet, selon certaines informations, le gouvernement américain craint un échange de bons procédés, via lesquels Moscou et Téhéran coopéreraient sur la question du nucléaire.

C’est The Guardian, média britannique, qui a révélé cette information. Selon le journal reconnu, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain, Joe Biden, ont longuement discuté ce vendredi, d’un possible partenariat entre la Russie et l’Iran. Un partenariat qui porterait sur un échange très simple : l’Iran livre des missiles à Moscou dans le cadre de sa guerre en Ukraine, contre des informations sur le nucléaire.

L’Iran se rapprocherait de l’arme nucléaire

Cette coopération aurait une double finalité. D’une part, Moscou pourrait continuer à frapper l’Ukraine, sans discontinuer, grâce à un apport suffisant en termes de missiles. D’autre part, l’influence de Téhéran pourrait continuer de croître dans la région, au point même de faire de l’Iran une puissance nucléaire mondiale… Ce que veulent à tout prix éviter les nations occidentales.

Se pose ainsi la question d’autoriser l’Ukraine à frapper directement le sol russe. Depuis plusieurs jours, le président ukrainien Volodymyr Zelenski demande l’autorisation des pays occidentaux d’utiliser leurs missiles pour venir frapper le pays voisin. Crainte de voir le conflit prendre davantage d’envergure, crainte de voir la Russie se décider à utiliser l’arme nucléaire ou encore crainte de voir le conflit se généraliser avec l’aide de l’Iran, par exemple…

Blink hausse le ton

Une escalade dramatique, qui pourrait plonger une partie du monde dans un conflit que personne ne souhaite vraiment. D’ailleurs, Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, s’est montré très clair à ce sujet, affirmant à l’occasion d’un point presse que l’Iran avait été averti à plusieurs reprises que ses actions auraient forcément des conséquences.