Russie: pluie de drones ukrainiens sur Moscou 

Policier Russe (Photo DR)

Alors que l’Ukraine a longtemps été occupée à défendre ses positions, ses villes et ses citoyens, l’armée de Kiev semble avoir adopté une stratégie bien différente. Celle-ci consisterait désormais à s’en prendre directement au territoire russe. On en a eu un exemple avec l’incursion dans l’oblast de Koursk.

Plus récemment, dans la nuit du 9 au 10 septembre, l’Ukraine a envoyé de nombreux drones sur Moscou. Les autorités moscovites ont confirmé l’information, ajoutant que 144 d’entre eux ont été abattus. Une vraie surprise, notamment pour les forces armées implantées dans la région, qui ne sont pas forcément habituées à ce qu’on s’en prenne si frontalement aux intérêts de la capitale.

Une femme de 46 ans est décédée

Au cours de cette attaque, une femme de 46 ans a trouvé la mort. En effet, l’un des drones envoyés est venu s’écraser sur la façade de son immeuble, à Ramenskoïe, qui se trouve à la périphérie sud-est de Moscou. Trois personnes ont également été blessées au cours de cette attaque, toutes étant transportées dans un hôpital proche. Enfin, des rumeurs ont fait état d’une seconde victime, un enfant de neuf ans.

Cette dernière information n’a toutefois pas été confirmée. Cependant, si cette attaque n’est pas la première du genre depuis le début de la guerre, en février 2022, c’est bien la première fois qu’au moins une victime est à déplorer. En outre, plus d’une cinquantaine d’habitations ont été détruites. Enfin, certains débris de drones tombés au sol sont encore explosifs, la zone n’est donc pas accessible.

Réponse de Kiev aux attaques russes

Ces attaques de drones sont en fait une réponse aux opérations menées la Russie sur le sol ukrainien. Outre les bombardements sur immeubles et civils, notamment dans la capitale Kiev, l’armée russe a annoncé avoir repris un petit village, celui de Memryk (en plus de celui de Novogrodivka) situé dans la région de Donetsk, non loin de la ville hautement stratégique de Pokrosvk.